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В Мордовии несовершеннолетним запретили посещать музеи, кафе и ТЦ из-за ковида

Также до 15 февраля в республике отменены спортивные мероприятия с участием детей, за исключением региональных, всероссийских и международных состязаний.

29 января, 14:43

Фото © Shutterstock

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в республике Правительство Мордовии запретило несовершеннолетним посещать музеи, кафе, фитнес-центры, выставки и торговые центры до 15 февраля. Кроме того, занятия по программам дополнительного образования на этот период переводятся на дистанционный режим.

"В указ главы Мордовии внесены изменения. С 28 января по 15 февраля временно приостановлено посещение гражданами до 18 лет выставок, музеев, фитнес-центров, концертных залов, кафе и организаций общепита, кинотеатров, ТЦ, зрелищных и иных мероприятий в качестве зрителей", сообщается на официальном сайте правительства.

Уточняется, что до 15 февраля в республике также будут отменены все спортивные мероприятия с участием несовершеннолетних, за исключением тех, которые были включены в календарный план региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятий. Они будут проходить в очном формате, но без зрителей.

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Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал бессмысленным введение локдауна в нынешних условиях. Он отметил, что если бы удалось всех запереть на две недели в квартирах, то эпидемию удалось бы остановить, но сделать это невозможно.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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