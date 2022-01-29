В Мордовии несовершеннолетним запретили посещать музеи, кафе и ТЦ из-за ковида

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в республике Правительство Мордовии запретило несовершеннолетним посещать музеи, кафе, фитнес-центры, выставки и торговые центры до 15 февраля. Кроме того, занятия по программам дополнительного образования на этот период переводятся на дистанционный режим.

"В указ главы Мордовии внесены изменения. С 28 января по 15 февраля временно приостановлено посещение гражданами до 18 лет выставок, музеев, фитнес-центров, концертных залов, кафе и организаций общепита, кинотеатров, ТЦ, зрелищных и иных мероприятий в качестве зрителей", — сообщается на официальном сайте правительства.

Уточняется, что до 15 февраля в республике также будут отменены все спортивные мероприятия с участием несовершеннолетних, за исключением тех, которые были включены в календарный план региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятий. Они будут проходить в очном формате, но без зрителей.