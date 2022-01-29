Мясников раскрыл, какой продукт может укрепить иммунитет при коронавирусе

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что вакцинация остаётся самым надёжным способом защиты от коронавируса, однако для борьбы с инфекцией в дополнение можно самостоятельно укрепить иммунитет.

"Если вы скажете, а что бы мне съесть, чтобы не заболеть CoViD-19 или быстро восстановиться, ответ будет — в том числе и орехи", — сказал медик в эфире телеканала "Россия 1".

По словам врача, есть продукты, которые уменьшают процессы воспаления в организме, снижая C-реактивный белок. Среди таких врач выделил орехи. При этом Мясников отметил, что они полезны и по другим критериям, причём их положительные свойства подтверждают научные исследования. Например, при их частом употреблении может снизиться "плохой" холестерин, а также продукт может стать профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний.