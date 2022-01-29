В ДНР назвали важнейшим гуманитарным шагом поручение Путина о соцвыплатах

Поручение президента РФ Владимира Путина упростить процедуру получения соцвыплат для россиян, живущих в Донецкой и Луганской народных республиках, доказывает, что забота о людях является главным приоритетом политики Москвы, считает председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка.

"В это же время мы видим и то, что делает для нашего региона Украина: обстрелы, блокада, разжигание ненависти к жителям Донбасса. Те люди, которые добросовестно работали в "украинский период", отчисляли налоги, надеясь, что получат в будущем гарантии соцподдержки от государства, попросту были ограблены пришедшей новой властью [в Киеве]", — сказал Бидёвка в беседе с Донецким агентством новостей.

Он напомнил, что Киев ещё в 2014 году лишил жителей республики возможности удалённо получать пенсии и прочие выплаты, а в 2017 году ввёл торговую блокаду, усложнив обстановку в регионе. По мнению Бидёвки, на этом фоне особенно видно, что для России важны люди и обеспечение их законных прав, а для Украины — лишь территории. В ходе интервью спикер парламента выразил благодарность российскому лидеру и стране за этот гуманитарный шаг, отметив, что новые меры значительно упростят жизнь граждан.