Глава Минобороны Венгрии счёл нецелесообразным размещение в стране дополнительных войск НАТО

Венгрия не нуждается в размещении на своей территории дополнительных подразделений НАТО, поскольку уже обладает достаточным количеством вооружённых сил. Об этом заявил министр обороны страны Тибор Бенке, комментируя информацию о том, что США планируют развернуть дополнительные силы в Восточной Европе.

"В соответствии с первичной установкой "Программы развития обороны и вооружённых сил" Венгрия уже создала такие национальные силы, сформировала такой национальный потенциал, что в текущей ситуации нет необходимости полагаться на иностранные вооружённые силы и подразделения", — сказал он в эфире венгерской радиостанции InfoRádió, назвав развёртывание дополнительных сил НАТО нецелесообразным.

Он также отметил, что ранее Венгрия выступала за членство Украины в Североатлантическом альянсе, однако после того, как Киев начал притеснять венгров, живущих в Закарпатье, Будапешт поменял своё мнение. Теперь там считают, что страна пока не готова к вступлению в ряды НАТО.