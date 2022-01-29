НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Глава Минобороны Венгрии счёл нецелесообразным размещение в стране дополнительных войск НАТО

Министр при этом заявил, что Украина, которая изо всех сил рвётся в состав Североатлантического альянса, пока не готова к членству в нём.

29 января, 14:23
<p>© ТАСС / DPA / Sebastian Willnow</p>

© ТАСС / DPA / Sebastian Willnow

Венгрия не нуждается в размещении на своей территории дополнительных подразделений НАТО, поскольку уже обладает достаточным количеством вооружённых сил. Об этом заявил министр обороны страны Тибор Бенке, комментируя информацию о том, что США планируют развернуть дополнительные силы в Восточной Европе.

"В соответствии с первичной установкой "Программы развития обороны и вооружённых сил" Венгрия уже создала такие национальные силы, сформировала такой национальный потенциал, что в текущей ситуации нет необходимости полагаться на иностранные вооружённые силы и подразделения", — сказал он в эфире венгерской радиостанции InfoRádió, назвав развёртывание дополнительных сил НАТО нецелесообразным.

Он также отметил, что ранее Венгрия выступала за членство Украины в Североатлантическом альянсе, однако после того, как Киев начал притеснять венгров, живущих в Закарпатье, Будапешт поменял своё мнение. Теперь там считают, что страна пока не готова к вступлению в ряды НАТО.

Столтенберг пригрозил разместить больше сил НАТО у границ России

Столтенберг пригрозил разместить больше сил НАТО у границ России

Как писал Лайф ранее, США ведут переговоры с союзниками о размещении тысяч военных в Восточной Европе. По данным CNN, дополнительные войска могут развернуть на территории Румынии, Болгарии и Венгрии. При этом уточняется, что окончательное решение ещё не принято.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1