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Двое вооружённых налётчиков ограбили банк в Екатеринбурге

Клиентов в момент происшествия в здании не было. Полиция начала проверку, устанавливается точный размер ущерба.

29 января, 14:11
<p>На месте ограбления банка в Екатеринбурге работает полиция © <a href="https://www.e1.ru/text/incidents/2022/01/29/70410308/?from=yanews&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop" target="_blank" rel="noopener noreferrer">e1.ru</a></p>

На месте ограбления банка в Екатеринбурге работает полиция © e1.ru

В отделении Уральского банка реконструкции и развития в Екатеринбурге произошло ограбление. По данным портала e1.ru, двое налётчиков ворвались в помещение и, угрожая кассиру пистолетом, украли деньги. Пострадавших нет.

"Сегодня в 15:15 в отделении по адресу: проспект Космонавтов, 76, произошло ограбление. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, банк оказывает содействие следственным мероприятиям. Во время инцидента клиентов в отделении не было", — уточнили в финансовой организации.

Сейчас в здании работает полиция: опрашиваются свидетели случившегося и изымается видео с камер наблюдения. Точный размер ущерба пока не известен. В банке отмечают, что деньги клиентов остались в сохранности.

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Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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