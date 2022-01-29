Двое вооружённых налётчиков ограбили банк в Екатеринбурге
Клиентов в момент происшествия в здании не было. Полиция начала проверку, устанавливается точный размер ущерба.
На месте ограбления банка в Екатеринбурге работает полиция © e1.ru
В отделении Уральского банка реконструкции и развития в Екатеринбурге произошло ограбление. По данным портала e1.ru, двое налётчиков ворвались в помещение и, угрожая кассиру пистолетом, украли деньги. Пострадавших нет.
"Сегодня в 15:15 в отделении по адресу: проспект Космонавтов, 76, произошло ограбление. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, банк оказывает содействие следственным мероприятиям. Во время инцидента клиентов в отделении не было", — уточнили в финансовой организации.
Сейчас в здании работает полиция: опрашиваются свидетели случившегося и изымается видео с камер наблюдения. Точный размер ущерба пока не известен. В банке отмечают, что деньги клиентов остались в сохранности.
Ранее Лайф писал, что в городе Бирске в Башкортостане мужчина в камуфляже зверски избил сотрудницу кафе при ограблении, однако смог выручить лишь шесть тысяч рублей.
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