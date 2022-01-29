Митрополит Иларион призвал запретить интим-магазины в России

В России необходимо запретить магазины для взрослых, поскольку такие места — не что иное, как "узаконенный разврат", считает глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

"Я бы считал, что такие магазины вообще должны быть запрещены. Позиция Церкви по всем этим вопросам является очень ясной и однозначной — мы выступаем против половой распущенности, против разврата в любых его формах", — сказал митрополит в эфире телеканала "Россия 24".

Однако он отметил, что в данном вопросе Церковь не вправе что-то решать, она может лишь давать советы и предостерегать верующих.