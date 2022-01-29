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Митрополит Иларион призвал запретить интим-магазины в России

Он подчеркнул, что позиция Церкви в данном вопросе однозначна — проявление разврата в любой форме недопустимо.

29 января, 13:55
<p>Фото © <a href="https://hilarion.ru/social/predsedatel-ovtss-dal-otsenku-pervomu-etapu-peregovorov-predstaviteley-rf-i-zapada-po-bezopasnosti.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Митрополит Волоколамский Иларион</a></p>

Фото © Митрополит Волоколамский Иларион

В России необходимо запретить магазины для взрослых, поскольку такие места — не что иное, как "узаконенный разврат", считает глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

"Я бы считал, что такие магазины вообще должны быть запрещены. Позиция Церкви по всем этим вопросам является очень ясной и однозначной — мы выступаем против половой распущенности, против разврата в любых его формах", — сказал митрополит в эфире телеканала "Россия 24".

Однако он отметил, что в данном вопросе Церковь не вправе что-то решать, она может лишь давать советы и предостерегать верующих.

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Ранее иерей РПЦ Фёдор Лукьянов призвал штрафовать IT-гигантов за вредящий детям контент. Он отметил, что в комиссию при Церкви обращаются родители с мольбами помочь. Священнослужитель также предложил создать общероссийский реестр людей, склонных к педофилии.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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