Литва разработала план на случай прекращения поставок газа из России

Министерство энергетики Литвы разработало план действий на случай возможного прекращения поставок газа из России в Европу. Об этом пишет местный информационный портал 15min.lt.

"Литвой приняты стратегические решения по поводу диверсификации источников поставок природного газа и интеграции систем природного газа. СПГ-терминал в Клайпеде и польско-литовский газопровод, который вскоре будет запущен, позволяют нам обеспечивать поставки природного газа независимо от действий российской стороны", — цитирует издание пресс-секретаря министра энергетики страны.

Всего министерство разработало несколько сценариев, однако ни один из них не раскрывается. При этом отмечается, что пока Литва не получала никаких предупреждений о возможных изменениях в объёмах газа, поставляемого в страну путём транзита или импорта.