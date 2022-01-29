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Мишустин назначил Валентина Иванова замминистра транспорта РФ

Ранее он снял с этого поста Владимира Токарева, обвинённого в мошенничестве в особо крупном размере.

29 января, 13:27
<p>Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Фото © ТАСС / Астахов Дмитрий</p>

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Фото © ТАСС / Астахов Дмитрий

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил замминистра транспорта РФ Валентина Иванова, который раньше занимал должность замдиректора Департамента строительства правительства. Соответствующее распоряжение появилось на официальном портале правовой информации.

"Назначить Иванова Валентина Олеговича заместителем министра транспорта РФ", — говорится в документе, который был подписан 28 января 2022 года.

Миллиардов след простыл: За что задержан замминистра Владимир Токарев

Миллиардов след простыл: За что задержан замминистра Владимир Токарев

Ранее Мишустин снял с должности замглавы Минтранса Владимира Токарева. Его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Ущерб по эпизоду уголовного дела, который вменяют ему и его подельникам, оценили в сумму более 500 миллионов рублей. 21 января суд арестовал Владимира Токарева.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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