Мишустин назначил Валентина Иванова замминистра транспорта РФ
Ранее он снял с этого поста Владимира Токарева, обвинённого в мошенничестве в особо крупном размере.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Фото © ТАСС / Астахов Дмитрий
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил замминистра транспорта РФ Валентина Иванова, который раньше занимал должность замдиректора Департамента строительства правительства. Соответствующее распоряжение появилось на официальном портале правовой информации.
"Назначить Иванова Валентина Олеговича заместителем министра транспорта РФ", — говорится в документе, который был подписан 28 января 2022 года.
Ранее Мишустин снял с должности замглавы Минтранса Владимира Токарева. Его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Ущерб по эпизоду уголовного дела, который вменяют ему и его подельникам, оценили в сумму более 500 миллионов рублей. 21 января суд арестовал Владимира Токарева.
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