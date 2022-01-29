Российская биатлонистка Куклина стала пятой в гонке преследования на чемпионате Европы
Золото забрала Алина Стремоус из Молдавии, которая ранее представляла именно нашу страну.
Лариса Куклина. Фото © ТАСС / ZUMA / Joel Marklund
Российская биатлонистка Лариса Куклина стала пятой в гонке преследования на чемпионате Европы по биатлону в немецком Арбере.
Победительницей стала бывшая представительница нашей страны Алина Стремоус, которая теперь выступает за Молдавию. Второе место у Яннины Хеттих из Германии, бронзу забрала Йенни Энодд из Норвегии.
Добавим, что по ходу гонки Куклина допустила пять промахов на огневых рубежах.
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