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Российская биатлонистка Куклина стала пятой в гонке преследования на чемпионате Европы

Золото забрала Алина Стремоус из Молдавии, которая ранее представляла именно нашу страну.

29 января, 13:16

Лариса Куклина. Фото © ТАСС / ZUMA / Joel Marklund

Российская биатлонистка Лариса Куклина стала пятой в гонке преследования на чемпионате Европы по биатлону в немецком Арбере.

Победительницей стала бывшая представительница нашей страны Алина Стремоус, которая теперь выступает за Молдавию. Второе место у Яннины Хеттих из Германии, бронзу забрала Йенни Энодд из Норвегии.

Добавим, что по ходу гонки Куклина допустила пять промахов на огневых рубежах.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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