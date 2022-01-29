Российская биатлонистка Куклина стала пятой в гонке преследования на чемпионате Европы

Российская биатлонистка Лариса Куклина стала пятой в гонке преследования на чемпионате Европы по биатлону в немецком Арбере.

Победительницей стала бывшая представительница нашей страны Алина Стремоус, которая теперь выступает за Молдавию. Второе место у Яннины Хеттих из Германии, бронзу забрала Йенни Энодд из Норвегии.