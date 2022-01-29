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В Москве до 31 января объявили жёлтый уровень опасности из-за метели

Согласно прогнозу, в регионе на протяжении следующих нескольких дней также ожидается гололедица.

29 января, 13:20

© Pixabay

Жителей Москвы и области предупредили об ухудшении погоды из-за порывов ветра, метели и гололедицы. Гидрометцентр объявил жёлтый уровень погодной опасности в столичном регионе.

Предупреждение о гололедице действует до 31 января включительно. А на 30 января прогнозируются метель и усиление ветра до 17 метров в секунду с 5:00 до 15:00, сообщается на сайте центра погоды.

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Ранее сообщалось, что в Москве в последние дни января атмосферное давление может опуститься до рекордно низких отметок. Оно прогнозируется на уровне 727–730 миллиметров ртутного столба.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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