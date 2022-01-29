В Москве до 31 января объявили жёлтый уровень опасности из-за метели
Согласно прогнозу, в регионе на протяжении следующих нескольких дней также ожидается гололедица.
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Жителей Москвы и области предупредили об ухудшении погоды из-за порывов ветра, метели и гололедицы. Гидрометцентр объявил жёлтый уровень погодной опасности в столичном регионе.
Предупреждение о гололедице действует до 31 января включительно. А на 30 января прогнозируются метель и усиление ветра до 17 метров в секунду с 5:00 до 15:00, сообщается на сайте центра погоды.
Ранее сообщалось, что в Москве в последние дни января атмосферное давление может опуститься до рекордно низких отметок. Оно прогнозируется на уровне 727–730 миллиметров ртутного столба.
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