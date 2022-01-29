В Москве до 31 января объявили жёлтый уровень опасности из-за метели

Жителей Москвы и области предупредили об ухудшении погоды из-за порывов ветра, метели и гололедицы. Гидрометцентр объявил жёлтый уровень погодной опасности в столичном регионе.

Предупреждение о гололедице действует до 31 января включительно. А на 30 января прогнозируются метель и усиление ветра до 17 метров в секунду с 5:00 до 15:00, сообщается на сайте центра погоды.