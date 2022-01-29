Крейсер "Пётр Великий" в ходе учений отразил "нападение" на базу Северного флота

Тяжёлый атомный ракетный крейсер "Пётр Великий" отработал противовоздушную оборону главной базы Северного флота. Об этом сообщили в пресс-службе флота.​

"В рамках учения с арктической экспедиционной группировкой, которое проходит под руководством командующего Северным флотом​ Героя России адмирала Александра Моисеева, экипаж тяжёлого атомного ракетного крейсера "Пётр Великий" провёл учение по противовоздушной обороне главной базы Северного флота — Североморска", — отметили в пресс-службе.

В ходе манёвров отработали вопросы поддержания боевой готовности зенитного ракетного оружия и радиотехнических средств корабля, а также проверили уровень подготовки боевых расчётов. По легенде, крейсер отразил атаку средств воздушного нападения условного противника на корабли и штаб флота.