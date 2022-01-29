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Крейсер "Пётр Великий" в ходе учений отразил "нападение" на базу Северного флота

Во время манёвров отработали вопросы поддержания боевой готовности зенитного ракетного оружия и радиотехнических средств корабля, а также проверили уровень подготовки боевых расчётов.

29 января, 13:08
<p>Тяжёлый атомный ракетный крейсер "Пётр Великий". Фото © ТАСС / Федосеев Лев</p>

Тяжёлый атомный ракетный крейсер "Пётр Великий". Фото © ТАСС / Федосеев Лев

Тяжёлый атомный ракетный крейсер "Пётр Великий" отработал противовоздушную оборону главной базы Северного флота. Об этом сообщили в пресс-службе флота.​

"В рамках учения с арктической экспедиционной группировкой, которое проходит под руководством командующего Северным флотом​ Героя России адмирала Александра Моисеева, экипаж тяжёлого атомного ракетного крейсера "Пётр Великий" провёл учение по противовоздушной обороне главной базы Северного флота — Североморска", — отметили в пресс-службе.

В ходе манёвров отработали вопросы поддержания боевой готовности зенитного ракетного оружия и радиотехнических средств корабля, а также проверили уровень подготовки боевых расчётов. По легенде, крейсер отразил атаку средств воздушного нападения условного противника на корабли и штаб флота.

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Ранее российские корабли на учениях в Чёрном море поразили воздушные и морские цели. В январе – феврале во всех зонах ответственности флотов проводятся манёвры. Это отработка действий сил ВМФ и ВКС по защите российских национальных интересов в Мировом океане.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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