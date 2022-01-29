Крейсер "Пётр Великий" в ходе учений отразил "нападение" на базу Северного флота
Во время манёвров отработали вопросы поддержания боевой готовности зенитного ракетного оружия и радиотехнических средств корабля, а также проверили уровень подготовки боевых расчётов.
Тяжёлый атомный ракетный крейсер "Пётр Великий". Фото © ТАСС / Федосеев Лев
Тяжёлый атомный ракетный крейсер "Пётр Великий" отработал противовоздушную оборону главной базы Северного флота. Об этом сообщили в пресс-службе флота.
"В рамках учения с арктической экспедиционной группировкой, которое проходит под руководством командующего Северным флотом Героя России адмирала Александра Моисеева, экипаж тяжёлого атомного ракетного крейсера "Пётр Великий" провёл учение по противовоздушной обороне главной базы Северного флота — Североморска", — отметили в пресс-службе.
В ходе манёвров отработали вопросы поддержания боевой готовности зенитного ракетного оружия и радиотехнических средств корабля, а также проверили уровень подготовки боевых расчётов. По легенде, крейсер отразил атаку средств воздушного нападения условного противника на корабли и штаб флота.
Ранее российские корабли на учениях в Чёрном море поразили воздушные и морские цели. В январе – феврале во всех зонах ответственности флотов проводятся манёвры. Это отработка действий сил ВМФ и ВКС по защите российских национальных интересов в Мировом океане.
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