В Подмосковье поймали сбежавшего от хозяина тигрёнка

Местный житель встретил в деревне тигрёнка. Видео © VK / Дмитровский округ

В Московской области в деревне Ермолино специалисты обнаружили следы тигрёнка. Инспекторы охотнадзора вместе с сотрудниками полиции занялись поисками животного, сообщили в пресс-службе регионального Минприроды.

В ведомстве призвали местных жителей при обнаружении тигрёнка не приближаться к нему, а сразу позвонить в службу спасения 112. По данным Dubna.ru, общими усилиями к 12:30 четырёхмесячного тигрёнка удалось поймать. Хозяином хищника оказался житель деревни Красная Горка недалеко от Дмитрова. Обстоятельства побега животного выясняются.