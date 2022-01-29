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В Подмосковье поймали сбежавшего от хозяина тигрёнка

Владельцем четырёхмесячного хищника является житель деревни Красная Горка недалеко от Дмитрова.

29 января, 13:34

Потерявшийся тигрёнок. Кадр из видео © VK / Дмитровский округ

Местный житель встретил в деревне тигрёнка. Видео © VK / Дмитровский округ

В Московской области в деревне Ермолино специалисты обнаружили следы тигрёнка. Инспекторы охотнадзора вместе с сотрудниками полиции занялись поисками животного, сообщили в пресс-службе регионального Минприроды.

В ведомстве призвали местных жителей при обнаружении тигрёнка не приближаться к нему, а сразу позвонить в службу спасения 112. По данным Dubna.ru, общими усилиями к 12:30 четырёхмесячного тигрёнка удалось поймать. Хозяином хищника оказался житель деревни Красная Горка недалеко от Дмитрова. Обстоятельства побега животного выясняются.

В Приморье тигрица "с семью лапами" попала в фотоловушку нацпарка

В Приморье тигрица "с семью лапами" попала в фотоловушку нацпарка

Ранее Лайф писал о том, что в Приморье прооперировали истощённого тигрёнка с обморожением и травмой челюсти. Теперь у хищника появилась надежда на то, что в будущем он сможет вернуться в дикую природу.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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