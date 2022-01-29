ЦСКА может приобрести португальского полузащитника "Лилля" Шеку

По словам журналиста, клуб действительно ведёт переговоры с французской стороной по поводу возможного перехода. Добавим, что портал Transfermarkt оценивает португальца в девять миллионов евро.

Напомним, ранее армейцы усилились ещё одним игроком "Лилля". Юсуф Языджи стал игроком ЦСКА 19 января. Футболист сборной Турции будет выступать за армейцев ближайшие полгода на правах аренды. Правда, презентация игрока завершилась для красно-синих грандиозным скандалом. Армейцы выложили ролик переписки с игроком. В одном из сообщений представитель ЦСКА написал, что в России "есть много Наташ", после чего Языджи ответил, что "будет через пять минут". Вскоре ролик был удалён, а в ЦСКА извинились за такую публикацию.