Токаев назвал захват аэропорта Алма-Аты прикрытием для прилетевших боевиков
Глава республики подчеркнул, что прошедшие в стране беспорядки были тщательно спланированной террористической операцией.
Касым-Жомарт Токаев © Пресс-служба президента Казахстана
Аэропорт казахстанской столицы Алма-Аты был захвачен в начале января для того, чтобы беспрепятственно провести через него прилетевших боевиков. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.
"Сейчас следствие показывает, что аэропорт был захвачен для того, чтобы обеспечить проход через него граждан, прилетевших из одного центральноазиатского города, это были подготовленные боевики, командиры. Они, естественно, прилетели под видом гастарбайтеров", — рассказал президент Казахстана в эфире местного телеканала "Хабар-24".
По словам Токаева, организаторов погромов не интересовали материальные ценности, которые были разграблены из разгромленных магазинов. Их целью были досье на силовиков и уголовные дела, поэтому часть атак была организована именно на административные здания, подчеркнул глава государства.
"Это была тщательно спланированная операция, по своей сути террористическая, с привлечением боевиков из-за рубежа", — резюмировал Токаев.
Напомним, 2 января в Казахстане начались массовые протесты, которые переросли в погромы. ОДКБ направила миротворческие силы на поддержание порядка в стране. 13 января миссия успешно завершилась. В ходе протестов в стране погибло не менее 225 человек. Ранее Лайф писал, что после погромов в Казахстане в руках радикалов может оказаться биологическое оружие. Где и как могут использовать материалы, похищенные из разгромленной американской лаборатории в Алма-Ате, и кто предотвратит возможные теракты — неизвестно.
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