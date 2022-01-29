Токаев назвал захват аэропорта Алма-Аты прикрытием для прилетевших боевиков

Аэропорт казахстанской столицы Алма-Аты был захвачен в начале января для того, чтобы беспрепятственно провести через него прилетевших боевиков. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

"Сейчас следствие показывает, что аэропорт был захвачен для того, чтобы обеспечить проход через него граждан, прилетевших из одного центральноазиатского города, это были подготовленные боевики, командиры. Они, естественно, прилетели под видом гастарбайтеров", — рассказал президент Казахстана в эфире местного телеканала "Хабар-24".

По словам Токаева, организаторов погромов не интересовали материальные ценности, которые были разграблены из разгромленных магазинов. Их целью были досье на силовиков и уголовные дела, поэтому часть атак была организована именно на административные здания, подчеркнул глава государства.