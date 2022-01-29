В Пятигорске загорелся хладокомбинат на площади 600 квадратов
Пожарные уже приступили к тушению, сообщается об угрозе дальнейшего распространения огня.
В Пятигорске загорелся хладокомбинат. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров, данных о пострадавших в результате пожара нет. О случившемся сообщает региональное ГУ МЧС.
"На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдался пожар в компрессорном цеху, существует угроза распространения. Пожар происходит на площади 600 квадратных метров", — уточнили в ГУ МЧС по региону.
Ранее Лайф писал, что в американском штате Луизиана по меньшей мере шесть человек пострадали в результате взрыва на химическом предприятии компании Westlake Chemical. Инцидент произошёл в городе Уэстлейк.
Комментариев: 0