Начальник полиции аэропорта Тамбова попросил знакомого пронести патроны и сам его задержал

Полицейские в Тамбове хотят большей раскрываемости преступлений и в погоне за этим нарушают закон. Так, начальник отдела МВД в городском аэропорту устроил липовое задержание человека с боеприпасами, чтобы поднять показатели. Теперь ему грозит до четырёх лет тюрьмы, пишет телеграм-канал Mash.

Идеей поднять показатели загорелся 34-летний майор Виталий Костяев после того, как его отчитало начальство. Вот только раскрывать преступления кровью и потом он, видимо, не захотел и решил пойти самым лёгким путём — всех обмануть. Отличающийся умом и сообразительностью правоохранитель предложил бартер 21-летнему знакомому. За то, что он пронесёт патроны и попадётся, офицер пообещал молодому человеку условный срок и покровительство органов.

Майор передал бедолаге шесть единиц боеприпасов в своей машине, а после сам проводил его в терминал аэропорта и устроил показательное задержание. Но, видимо, доблестный полицейский рассчитал не все шаги своего гениального плана или же не все оценили его тягу добиваться целей любыми способами. В итоге к нему постучались сотрудники из Главного управления собственной безопасности МВД России и задержали уже его самого. Теперь он ждёт суда и может сесть в тюрьму на четыре года.