НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Начальник полиции аэропорта Тамбова попросил знакомого пронести патроны и сам его задержал

Майор загорелся идеей поднять показатели после того, как его отчитало начальство. Вот только раскрывать злодеяния кровью и потом он не захотел и решил пойти на хитрость.

29 января, 14:05
<p>© "МВД Медиа"</p>

© "МВД Медиа"

Полицейские в Тамбове хотят большей раскрываемости преступлений и в погоне за этим нарушают закон. Так, начальник отдела МВД в городском аэропорту устроил липовое задержание человека с боеприпасами, чтобы поднять показатели. Теперь ему грозит до четырёх лет тюрьмы, пишет телеграм-канал Mash.

Идеей поднять показатели загорелся 34-летний майор Виталий Костяев после того, как его отчитало начальство. Вот только раскрывать преступления кровью и потом он, видимо, не захотел и решил пойти самым лёгким путём — всех обмануть. Отличающийся умом и сообразительностью правоохранитель предложил бартер 21-летнему знакомому. За то, что он пронесёт патроны и попадётся, офицер пообещал молодому человеку условный срок и покровительство органов.

Майор передал бедолаге шесть единиц боеприпасов в своей машине, а после сам проводил его в терминал аэропорта и устроил показательное задержание. Но, видимо, доблестный полицейский рассчитал не все шаги своего гениального плана или же не все оценили его тягу добиваться целей любыми способами. В итоге к нему постучались сотрудники из Главного управления собственной безопасности МВД России и задержали уже его самого. Теперь он ждёт суда и может сесть в тюрьму на четыре года.

В США задержали мужчину, который планировал убить Байдена "по заданию Бога"

В США задержали мужчину, который планировал убить Байдена "по заданию Бога"

А ранее американца арестовали за попытку пронести пистолет через транзитную зону Шереметьево. Обвиняемый вину отрицает и называет себя бывшим сотрудником охранного агентства, у которого якобы есть разрешение на оружие.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1