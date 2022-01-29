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В Пятигорске эвакуируют жителей соседних домов из-за пожара на хладокомбинате

Глава города рассказал о создании штаба по тушению огня. О пострадавших в результате ЧП в настоящее время данных нет.

29 января, 14:29
<p>В Пятигорске горит хладокомбинат, создан оперативный штаб © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CZUNZrvtdRs/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">voroshilov_dm</a></p>

В Пятигорске горит хладокомбинат, создан оперативный штаб © Instagram / voroshilov_dm

Власти Пятигорска объявили эвакуацию жителей домов, расположенных рядом с горящим хладокомбинатом. Об этом сообщил глава города Дмитрий Ворошилов. Он также уточнил, что возгорание произошло в цехах предприятия АО "Холод", которое производит мороженое.

"Создан штаб по тушению пожара. Возгорание довольно серьёзное. Просим жителей не приближаться к месту пожара. В целях предосторожности в близлежащих домах проводится эвакуация населения", — написал он в "Инстаграме".

Ранее сообщалось, что площадь возгорания на хладокомбинате в Пятигорске составила 600 квадратных метров, данных о пострадавших в результате пожара нет. Тушение уже началось, однако сообщается о возможном дальнейшем распространении огня.

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Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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