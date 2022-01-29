В Пятигорске эвакуируют жителей соседних домов из-за пожара на хладокомбинате

Власти Пятигорска объявили эвакуацию жителей домов, расположенных рядом с горящим хладокомбинатом. Об этом сообщил глава города Дмитрий Ворошилов. Он также уточнил, что возгорание произошло в цехах предприятия АО "Холод", которое производит мороженое.

"Создан штаб по тушению пожара. Возгорание довольно серьёзное. Просим жителей не приближаться к месту пожара. В целях предосторожности в близлежащих домах проводится эвакуация населения", — написал он в "Инстаграме".