В Пятигорске эвакуируют жителей соседних домов из-за пожара на хладокомбинате
Глава города рассказал о создании штаба по тушению огня. О пострадавших в результате ЧП в настоящее время данных нет.
В Пятигорске горит хладокомбинат, создан оперативный штаб © Instagram / voroshilov_dm
Власти Пятигорска объявили эвакуацию жителей домов, расположенных рядом с горящим хладокомбинатом. Об этом сообщил глава города Дмитрий Ворошилов. Он также уточнил, что возгорание произошло в цехах предприятия АО "Холод", которое производит мороженое.
"Создан штаб по тушению пожара. Возгорание довольно серьёзное. Просим жителей не приближаться к месту пожара. В целях предосторожности в близлежащих домах проводится эвакуация населения", — написал он в "Инстаграме".
Ранее сообщалось, что площадь возгорания на хладокомбинате в Пятигорске составила 600 квадратных метров, данных о пострадавших в результате пожара нет. Тушение уже началось, однако сообщается о возможном дальнейшем распространении огня.
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