Британские учёные обнаружили у пациентов с постковидным синдромом скрытые патологии лёгких
Теперь исследователи намерены выяснить, насколько серьёзна эта патология, как часто она наблюдается, чем вызвана и каковы её долгосрочные последствия для здоровья людей.
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В Великобритании учёные выявили труднодиагностируемые патологии лёгких у пациентов с "долгим ковидом" (постковидным синдромом) — у них затруднён процесс переноса газов кровью. Об этом сообщает пресс-служба Оксфордского университета.
По словам исследователей, у пациентов с постковидным синдромом, жаловавшихся на одышку через несколько месяцев после болезни, которая протекала в лёгкой форме, обнаружились те же лёгочные аномалии, что и у людей, тяжело перенёсших инфекцию. Отмечается, что изменения в лёгких могут затруднять поступление кислорода в кровь. Установить это помогла магнитно-резонансная томография (МРТ), во время процедуры пациенты дышали смесью кислорода с ксеноном. К настоящему моменту в исследовании участвовало только 36 человек, в дальнейшем их число планируется довести до 400.
"Теперь предстоит ответить на ряд важных вопросов: насколько серьёзна выявленная нами патология, как часто она наблюдается у пациентов с постковидным синдромом, чем она вызвана и каковы долгосрочные последствия для здоровья людей?" — заявил руководитель исследования профессор Оксфордского университета Фергус Глисон.
Британские эксперты подчёркивают, что термин "долгий ковид" остаётся достаточно размытым и может описывать не один, а несколько отдельных синдромов. С этим состоянием связывают больше полусотни различных симптомов, однако наиболее распространёнными являются одышка, головная боль, сильная усталость, боль в суставах, ухудшение памяти и внимания, потеря способности ощущать запахи и/или вкусы, а также изменение их восприятия. Вероятность развития "долгого ковида" не зависит от тяжести перенесённого заболевания, говорится на сайте Национальной службы здравоохранения Соединённого Королевства.
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