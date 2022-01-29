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Президент Италии Серджо Маттарелла переизбран на второй срок

Избрание политика стало возможным после обращения к нему ведущих политических сил страны и глав регионов. Ранее 80-летний Маттарелла дал понять, что не намерен вновь выдвигаться на пост президента.

29 января, 19:36
<p>Серджо Маттарелла (на переднем плане) © ТАСС / Zuma</p>

Серджо Маттарелла (на переднем плане) © ТАСС / Zuma

Президент Италии Серджо Маттарелла переизбран на второй срок. Это следует из результатов голосования, восьмой тур которого состоялся в субботу вечером в парламенте страны.

Маттарелла набрал необходимые для победы 505 голосов. Избрание политика стало возможным после обращения к нему ведущих политических сил страны и глав регионов. Ранее 80-летний Маттарелла неоднократно давал понять, что не намерен вновь выдвигаться на пост президента, срок полномочий которого составляет семь лет.

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Напомним, первый тур выборов президента Италии не определил лидера из-за множества пустых бюллетеней.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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