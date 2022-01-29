Президент Италии Серджо Маттарелла переизбран на второй срок
Избрание политика стало возможным после обращения к нему ведущих политических сил страны и глав регионов. Ранее 80-летний Маттарелла дал понять, что не намерен вновь выдвигаться на пост президента.
Серджо Маттарелла (на переднем плане) © ТАСС / Zuma
Президент Италии Серджо Маттарелла переизбран на второй срок. Это следует из результатов голосования, восьмой тур которого состоялся в субботу вечером в парламенте страны.
Маттарелла набрал необходимые для победы 505 голосов. Избрание политика стало возможным после обращения к нему ведущих политических сил страны и глав регионов. Ранее 80-летний Маттарелла неоднократно давал понять, что не намерен вновь выдвигаться на пост президента, срок полномочий которого составляет семь лет.
Напомним, первый тур выборов президента Италии не определил лидера из-за множества пустых бюллетеней.
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