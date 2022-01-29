Учения ВМФ РФ перенесут за пределы экономической зоны Ирландии, чтобы не мешать рыбакам
Это сделано в ответ на просьбы правительства страны и производителей рыбы. В Посольстве России подчеркнули, что манёвры проводятся в полном соответствии с международным правом.
Малый противолодочный корабль "Кабардино-Балкария" © ТАСС / Минобороны РФ
Минобороны России приняло решение перенести запланированные на начало февраля учения ВМФ РФ в Атлантике за пределы исключительной экономической зоны Ирландии. Об этом сообщает Посольство России в Дублине.
"В ответ на просьбы правительства Ирландии, а также обращения Ассоциации южных и западных производителей рыбы Ирландии министр обороны Российской Федерации С.К. Шойгу принял решение перенести район запланированных на 3–8 февраля учений ВМФ России за пределы исключительной экономической зоны Ирландии с целью не создавать помех нормальной работе ирландских рыболовов в традиционных районах промысла", — цитирует сообщение посольства ТАСС.
В дипмиссии добавили, что манёвры проводятся в полном соответствии с международным правом и никоим образом не угрожают Ирландии.
Ранее телеканал Sky News сообщал, что ирландские рыбаки согласились не мешать учениям российских кораблей. Отмечалось, что посол России встретился с делегацией производителей рыбы, которые собирались создавать помехи запланированным военно-морским манёврам.
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