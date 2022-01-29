Органы судебной власти Украины подверглись кибератаке

На Украине заявили о продолжении кибератак, которые начались 13–14 января. Как пишет Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, на этот раз хакеры рассылают письма с судебными запросами, при их загрузке запускается вредоносная программа.

"Проблему усугубляет то, что рассылка происходит с настоящих почтовых серверов судебной власти. Таким образом письма проходят спам-фильтры и вызывают доверие. Возможно, скомпрометированы только отдельные адреса судов, хотя не стоит исключать, что может быть скомпрометирован весь почтовый сервер", — пояснили в ведомстве.