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Органы судебной власти Украины подверглись кибератаке

Хакеры рассылают письма с настоящих почтовых серверов учреждений, поэтому они проходят спам-фильтры.

29 января, 18:58

© Pixabay

На Украине заявили о продолжении кибератак, которые начались 13–14 января. Как пишет Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, на этот раз хакеры рассылают письма с судебными запросами, при их загрузке запускается вредоносная программа.

"Проблему усугубляет то, что рассылка происходит с настоящих почтовых серверов судебной власти. Таким образом письма проходят спам-фильтры и вызывают доверие. Возможно, скомпрометированы только отдельные адреса судов, хотя не стоит исключать, что может быть скомпрометирован весь почтовый сервер", — пояснили в ведомстве.

Напомним, взлом правительственных ресурсов Незалежной произошёл в ночь на 14 января. Хакеры разместили там сообщение с угрозой, которое было написано на трёх языках: украинском, русском и польском. Послание сопровождалось изображением перечёркнутого флага Украины. В Службе безопасности Украины начали расследование случившегося. В Киеве заявляли, что наряду с Россией причастна к атаке может быть Белоруссия.

Госспецсвязь Украины сообщила о новой атаке хакеров на сайт Prozorro Infobox

Госспецсвязь Украины сообщила о новой атаке хакеров на сайт Prozorro Infobox

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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