Лидеры европейских правых партий указали на "неэффективность дипломатии ЕС" по Украине

Лидеры европейских правых партий в декларации, принятой по итогам встречи в Мадриде, заявили о "неэффективности дипломатии ЕС" в ситуации вокруг Украины. Как уточняется, в документе есть призыв работать для гарантий того, чтобы "страны Европы действовали солидарно в связи с угрозой внешних нападений".

"Солидарность, определённость и сотрудничество в области обороны между европейскими странами необходимы в связи с подобными угрозами", — говорится в документе, который зачитал евродепутат от испанской партии Vox Хорхе Буксаде на пресс-конференции.

Также лидеры партий заявили о "неэффективности дипломатии ЕС". Как отмечается в тексте документа, каждая нация должна иметь сильный и солидарный голос, чтобы защищать мир, территориальную целостность и нерушимость границ европейских стран.

"Мы заявили об озабоченности ситуацией. Но мы, партии, за исключением Польши и Венгрии, находимся в оппозиции к нашим правительствам, и мы не имеем возможности принимать решение о военном ответе со стороны Эстонии или Испании", — отметил Буксаде, добавив, что все участники хотят, чтобы ситуация "разрешилась как можно раньше".