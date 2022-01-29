НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Лидеры европейских правых партий указали на "неэффективность дипломатии ЕС" по Украине

Они выразили озабоченность данной обстановкой, а также отметили желание скорейшего разрешения конфликта.

29 января, 18:48

Фото © Shutterstock

Лидеры европейских правых партий в декларации, принятой по итогам встречи в Мадриде, заявили о "неэффективности дипломатии ЕС" в ситуации вокруг Украины. Как уточняется, в документе есть призыв работать для гарантий того, чтобы "страны Европы действовали солидарно в связи с угрозой внешних нападений".

"Солидарность, определённость и сотрудничество в области обороны между европейскими странами необходимы в связи с подобными угрозами", — говорится в документе, который зачитал евродепутат от испанской партии Vox Хорхе Буксаде на пресс-конференции.

Также лидеры партий заявили о "неэффективности дипломатии ЕС". Как отмечается в тексте документа, каждая нация должна иметь сильный и солидарный голос, чтобы защищать мир, территориальную целостность и нерушимость границ европейских стран.

"Мы заявили об озабоченности ситуацией. Но мы, партии, за исключением Польши и Венгрии, находимся в оппозиции к нашим правительствам, и мы не имеем возможности принимать решение о военном ответе со стороны Эстонии или Испании", — отметил Буксаде, добавив, что все участники хотят, чтобы ситуация "разрешилась как можно раньше".

CNN: В США возмущены, что Украина считает нагнетанием сообщения о "вторжении" РФ

CNN: В США возмущены, что Украина считает нагнетанием сообщения о "вторжении" РФ

Ранее премьер Польши заявил о разногласиях в ЕС по поводу санкций против России из-за Украины. По словам Моравецкого, он не ждёт, что Германия втянется в этот конфликт. Однако если страна откажется помогать Незалежной, то он попросит сказать об этом во всеуслышание.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1