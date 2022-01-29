Администрация Президента Чехии по ошибке уничтожила секретный отчёт о взрывах во Врбетице

Администрация Президента Чехии Милоша Земана по ошибке уничтожила секретный отчёт, касающийся взрывов на военных складах во Врбетице. Об этом сообщило Чешское радио.

Это выяснилось после того, как неделю назад полиция запросила у администрации президента предоставить для проверки секретный документ, поступивший туда 7 апреля 2021 года. Эксперты хотели исследовать его на предмет наличия на страницах отпечатков пальцев и ДНК лиц, которым отказано в доступе к секретной информации. Полицейские получили ответ, что отчёт по ошибке был уничтожен вместе с документами, подлежавшими ликвидации в связи с истечением срока хранения.