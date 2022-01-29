Администрация Президента Чехии по ошибке уничтожила секретный отчёт о взрывах во Врбетице
Это выяснилось после того, как полиция запросила у офиса главы государства для проверки документ, поступивший туда 7 апреля 2021 года.
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Администрация Президента Чехии Милоша Земана по ошибке уничтожила секретный отчёт, касающийся взрывов на военных складах во Врбетице. Об этом сообщило Чешское радио.
Это выяснилось после того, как неделю назад полиция запросила у администрации президента предоставить для проверки секретный документ, поступивший туда 7 апреля 2021 года. Эксперты хотели исследовать его на предмет наличия на страницах отпечатков пальцев и ДНК лиц, которым отказано в доступе к секретной информации. Полицейские получили ответ, что отчёт по ошибке был уничтожен вместе с документами, подлежавшими ликвидации в связи с истечением срока хранения.
Представители Пражского Града заверили, что лица, не имеющие допуск к работе с секретной документацией, не могли ознакомиться с отчётом о взрывах во Врбетице. Его уничтожение произошло в конце прошлого года. Там уточнили, что за процессом ликвидации свыше 500 документов с истёкшим сроком хранения наблюдала специальная комиссия. Теперь стражи порядка намерены проверить, не нарушила ли Администрация Президента Чехии законы.
Напомним, 17 апреля прошлого года Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов из-за взрывов на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ Россия объявила о высылке 20 сотрудников дипмиссии Чехии в Москве. По версии чешской стороны, к происшествию во Врбетице якобы могут быть причастны российские спецслужбы. Позже президент Чехии Милош Земан заявил, что контрразведка страны не располагает доказательствами причастности России, а одной из рабочих версий произошедшего является обыкновенная халатность. Слова президента вызвали недовольство правительства страны.
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