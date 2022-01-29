Глава ХДС Мерц назвал нелепой возможную остановку запуска "Северного потока – 2"

Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц не увидел причин, которые могли бы помешать запуску "Северного потока – 2". Он подчеркнул, что глупо и экономически невыгодно останавливать ввод в эксплуатацию проекта.

"При нормальных условиях мы не сможем избежать запуска уже достроенного трубопровода. И с экономической точки зрения нелепо останавливать "Северный поток – 2" — после этих огромных инвестиций", — отметил Мерц в интервью газете Die Welt.