НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Глава ХДС Мерц назвал нелепой возможную остановку запуска "Северного потока – 2"

Политик напомнил об огромных инвестициях в проект. По его словам, в нормальных условиях ничто не может помешать ввести газопровод в эксплуатацию.

29 января, 17:58
<p>Фридрих Мерц. Фото © ТАСС / ЕРА / Joerg Carstensen / POOL</p>

Фридрих Мерц. Фото © ТАСС / ЕРА / Joerg Carstensen / POOL

Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц не увидел причин, которые могли бы помешать запуску "Северного потока – 2". Он подчеркнул, что глупо и экономически невыгодно останавливать ввод в эксплуатацию проекта.

"При нормальных условиях мы не сможем избежать запуска уже достроенного трубопровода. И с экономической точки зрения нелепо останавливать "Северный поток – 2" — после этих огромных инвестиций", — отметил Мерц в интервью газете Die Welt.

Глава МИД Франции: Санкции против РФ подразумевают блокировку "Северного потока — 2"

Глава МИД Франции: Санкции против РФ подразумевают блокировку "Северного потока — 2"

Ранее в Белом доме раскрыли подробности готовящихся "невиданных" санкций против России в случае "вторжения" на Украину. Они будут включать как финансовые ограничения, так и запрет на экспорт определённой продукции, необходимой для развития отраслей. Американский посол в Москве Джон Салливан заявил, что санкции будут направлены в том числе против "Северного потока – 2".

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1