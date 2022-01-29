Глава ХДС Мерц назвал нелепой возможную остановку запуска "Северного потока – 2"
Политик напомнил об огромных инвестициях в проект. По его словам, в нормальных условиях ничто не может помешать ввести газопровод в эксплуатацию.
Фридрих Мерц. Фото © ТАСС / ЕРА / Joerg Carstensen / POOL
Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц не увидел причин, которые могли бы помешать запуску "Северного потока – 2". Он подчеркнул, что глупо и экономически невыгодно останавливать ввод в эксплуатацию проекта.
"При нормальных условиях мы не сможем избежать запуска уже достроенного трубопровода. И с экономической точки зрения нелепо останавливать "Северный поток – 2" — после этих огромных инвестиций", — отметил Мерц в интервью газете Die Welt.
Ранее в Белом доме раскрыли подробности готовящихся "невиданных" санкций против России в случае "вторжения" на Украину. Они будут включать как финансовые ограничения, так и запрет на экспорт определённой продукции, необходимой для развития отраслей. Американский посол в Москве Джон Салливан заявил, что санкции будут направлены в том числе против "Северного потока – 2".
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