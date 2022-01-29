Кулеба объявил о переходе к "сетевой дипломатии" для сдерживания России

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на смену "челночной дипломатии" времён холодной войны пришла "сетевая" с центром в Киеве. О новой стратегии "противодействия России" он рассказал в беседе с изданием nv.ua.

Кулеба сравнил работу украинской дипломатии с современным гаджетом. По его словам, она сейчас может на сверхвысокой скорости решать многие задачи одновременно, а также сохранять незыблемый вид. Причём такая работа приносит определённые результаты. Министр также отметил, что Киеву удалось консолидировать достаточно высокий уровень международной поддержки Украины. Кроме того, западный демократический мир сегодня говорит с Россией единым голосом, подчеркнул он.

"Россия не хочет садиться за стол переговоров с Украиной? Окей, на смену "челночной дипломатии" запустится "сетевая дипломатия" с центром в Киеве. Она предполагает интенсивное согласование позиций партнёров в рамках международной коалиции по сдерживанию РФ, тесную координацию с Украиной до и после контактов с россиянами", — заявил глава МИД Незалежной.