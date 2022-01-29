Токаев не видит необходимости в международном расследовании беспорядков в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что необходимости в международном расследовании массовых январских протестов в стране нет.

"Что касается международного расследования событий в Казахстане, я не считаю необходимым проводить такое расследование. Справимся сами, у нас есть люди честные, объективные", — сообщил глава Казахстана в интервью телеканалу "Хабар 24".