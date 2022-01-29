Токаев не видит необходимости в международном расследовании беспорядков в Казахстане
По словам главы государства, отношение к резолюции Европарламента по данному вопросу у него абсолютно спокойное.
Касым-Жомарт Токаев © ТАСС / Евгений Биятов / POOL
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что необходимости в международном расследовании массовых январских протестов в стране нет.
"Что касается международного расследования событий в Казахстане, я не считаю необходимым проводить такое расследование. Справимся сами, у нас есть люди честные, объективные", — сообщил глава Казахстана в интервью телеканалу "Хабар 24".
Отвечая на вопрос о резолюции Европарламента, призывающей к проведению такого расследования, Токаев напомнил, что это необязательно. По словам президента, ЕП уже второй раз принимает резолюцию по Казахстану, причём абсолютно необъективную и преждевременную в данном случае. Отношение к документу абсолютно спокойное, заключил Касым-Жомарт Токаев.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. Для помощи в восстановлении порядка в Казахстан направили коллективные миротворческие силы ОДБК. 11 января Токаев оценил миссию ОДКБ в стране как успешную, а также рассказал, что первые миротворцы покинут казахскую территорию уже 13 января, это и произошло. После массовых беспорядков было задержано около тысячи человек, возбуждено 1822 уголовных дела.
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