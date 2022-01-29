Пресс-секретарь Токаева объяснил выбор русского языка для интервью по протестам

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев говорил на русском языке во время интервью государственному телеканалу "Хабар 24", чтобы собрать как можно больше зрителей. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Берик Уали в "Инстаграме".

"Поступают вопросы о том, почему президент выступает не на казахском, а на русском языке. Дело в том, что данное интервью рассчитано на мировую аудиторию. Мы хотели бы обеспечить максимально широкий охват в связи с актуальностью темы и интересом во всём мире к происходящему в Казахстане", — пояснил Уали.