НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Пресс-секретарь Токаева объяснил выбор русского языка для интервью по протестам

Отмечается, что следующую беседу с журналистами глава государства проведёт на своём национальном языке.

29 января, 16:19

Касым-Жомарт Токаев. Фото © ТАСС / Никольский Алексей

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев говорил на русском языке во время интервью государственному телеканалу "Хабар 24", чтобы собрать как можно больше зрителей. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Берик Уали в "Инстаграме".

"Поступают вопросы о том, почему президент выступает не на казахском, а на русском языке. Дело в том, что данное интервью рассчитано на мировую аудиторию. Мы хотели бы обеспечить максимально широкий охват в связи с актуальностью темы и интересом во всём мире к происходящему в Казахстане", пояснил Уали.

Следующее интервью Токаев обещает провести на национальном языке, заверил пресс-секретарь.

Токаев ответил на вопрос о торге с Назарбаевым за власть

Токаев ответил на вопрос о торге с Назарбаевым за власть

Ранее Лайф писал, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал о своём визите в Москву уже в феврале по приглашению российского лидера Владимира Путина. Предстоит подписание важных долгосрочных контрактов.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1