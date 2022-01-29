Пресс-секретарь Токаева объяснил выбор русского языка для интервью по протестам
Отмечается, что следующую беседу с журналистами глава государства проведёт на своём национальном языке.
Касым-Жомарт Токаев. Фото © ТАСС / Никольский Алексей
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев говорил на русском языке во время интервью государственному телеканалу "Хабар 24", чтобы собрать как можно больше зрителей. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Берик Уали в "Инстаграме".
"Поступают вопросы о том, почему президент выступает не на казахском, а на русском языке. Дело в том, что данное интервью рассчитано на мировую аудиторию. Мы хотели бы обеспечить максимально широкий охват в связи с актуальностью темы и интересом во всём мире к происходящему в Казахстане", — пояснил Уали.
Следующее интервью Токаев обещает провести на национальном языке, заверил пресс-секретарь.
Ранее Лайф писал, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал о своём визите в Москву уже в феврале по приглашению российского лидера Владимира Путина. Предстоит подписание важных долгосрочных контрактов.
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