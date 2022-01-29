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Токаев ответил на вопрос о торге с Назарбаевым за власть

По словам главы государства, со своим предшественником он решал вопрос только относительно поста председателя Совета безопасности.

29 января, 14:58
<p>Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев © <a href="https://www.akorda.kz/ru/glava-gosudarstva-prinyal-uchastie-na-vneocherednoy-sessii-soveta-kollektivnoy-bezopasnosti-odkb-100247" target="_blank" rel="noopener noreferrer">akorda.kz</a></p>

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев © akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что у него не было никакого торга с бывшим лидером страны Нурсултаном Назарбаевым по поводу разделения власти. Об этом он рассказал в эфире местного телеканала "Хабар 24".

"Никакого торга о разделении властных полномочий с Назарбаевым не было. Решался только вопрос о позиции председателя Совбеза. И, когда ситуация обострилась, скрывать не буду, я поставил вопрос, что сейчас обращусь к нации и должен заявить, что с этого момента являюсь председателем Совбеза. Этот вопрос был решён буквально на ходу", — сказал глава государства.

Токаев избран лидером казахстанской партии "Нур Отан" вместо Назарбаева

Токаев избран лидером казахстанской партии "Нур Отан" вместо Назарбаева

Ранее Лайф писал о том, что парламент Казахстана одобрил лишение Назарбаева пожизненного председательства в Совбезе. Такое решение было принято на фоне недавних массовых акций протеста в республике, которые переросли в беспорядки и нападения на государственные органы. ОДКБ пришлось оказывать помощь властям страны.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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