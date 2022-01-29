Токаев ответил на вопрос о торге с Назарбаевым за власть

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что у него не было никакого торга с бывшим лидером страны Нурсултаном Назарбаевым по поводу разделения власти. Об этом он рассказал в эфире местного телеканала "Хабар 24".

"Никакого торга о разделении властных полномочий с Назарбаевым не было. Решался только вопрос о позиции председателя Совбеза. И, когда ситуация обострилась, скрывать не буду, я поставил вопрос, что сейчас обращусь к нации и должен заявить, что с этого момента являюсь председателем Совбеза. Этот вопрос был решён буквально на ходу", — сказал глава государства.