Украинские артиллеристы выполнили учения на границе с Крымом

Украинские тактико-специальные учения артиллерийских подразделений прошли недалеко от границы Крыма. Об этом сообщило командование Объединённых сил Вооружённых сил Незалежной.

"В районе административной границы с Крымом проводятся тактико-специальные учения артиллерийских подразделений гаубиц "Мста-Б", — пояснили в ведомстве. Учения провели на полигоне в Херсонской области.

Командующий Объединённых сил Вооружённых сил Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Сергей Наев подчеркнул, что обстрел условного противника корректировался с помощью операторов беспилотных летательных аппаратов. По легенде учений, при разведке местности беспилотник обнаружил продвижение живой силы и бронированной техники условного противника в сторону позиций украинских войск. Расстояние до целей составляло около 20 километров. По словам Наева, артиллеристы усовершенствовали навыки по расчёту координат целей.