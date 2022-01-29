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Украинские артиллеристы выполнили учения на границе с Крымом

По легенде, при разведке местности беспилотник обнаружил продвижение живой силы, после чего участники манёвров приступили к уничтожению цели.

29 января, 14:42
<p>Служащие ВСУ. Фото © ТАСС / ЕРА / MARKIIAN LYSEIKO</p>

Служащие ВСУ. Фото © ТАСС / ЕРА / MARKIIAN LYSEIKO

Украинские тактико-специальные учения артиллерийских подразделений прошли недалеко от границы Крыма. Об этом сообщило командование Объединённых сил Вооружённых сил Незалежной.

"В районе административной границы с Крымом проводятся тактико-специальные учения артиллерийских подразделений гаубиц "Мста-Б", — пояснили в ведомстве. Учения провели на полигоне в Херсонской области.

Командующий Объединённых сил Вооружённых сил Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Сергей Наев подчеркнул, что обстрел условного противника корректировался с помощью операторов беспилотных летательных аппаратов. По легенде учений, при разведке местности беспилотник обнаружил продвижение живой силы и бронированной техники условного противника в сторону позиций украинских войск. Расстояние до целей составляло около 20 километров. По словам Наева, артиллеристы усовершенствовали навыки по расчёту координат целей.

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Ранее Лайф писал, что Украина провела военные учения у границы с Крымом. Там отметили, что отрабатывали методы ведения боя с учётом опыта Донбасса.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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