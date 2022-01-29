Токаев заявил, что силовики в Казахстане не применяли оружие против мирных протестующих

Казахстанские силовики во время беспорядков, которые прошли в стране в начале января, не применяли оружие против мирно протестующих граждан. Соответствующая инструкция военным и полицейским была дана руководством, рассказал президент страны Касым-Жомарт Токаев.

"Они (демонстранты. — Прим. Лайфа) знали, что у полицейских есть чёткая инструкция не применять оружие в отношении так называемых демонстрантов", — сказал он в эфире телеканала "Хабар 24".