Токаев заявил, что силовики в Казахстане не применяли оружие против мирных протестующих
Всего, по данным правоохранителей, после массовых беспорядков в стране было арестовано почти 800 человек.
© LIFE / Антон Старков
Казахстанские силовики во время беспорядков, которые прошли в стране в начале января, не применяли оружие против мирно протестующих граждан. Соответствующая инструкция военным и полицейским была дана руководством, рассказал президент страны Касым-Жомарт Токаев.
"Они (демонстранты. — Прим. Лайфа) знали, что у полицейских есть чёткая инструкция не применять оружие в отношении так называемых демонстрантов", — сказал он в эфире телеканала "Хабар 24".
Токаев также рассказал, что, по мнению следствия, аэропорт Алма-Аты был захвачен в начале января для беспрепятственного пропуска в страну специально подготовленных боевиков, прилетевших из-за рубежа.
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