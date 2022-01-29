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Токаев заявил, что силовики в Казахстане не применяли оружие против мирных протестующих

Всего, по данным правоохранителей, после массовых беспорядков в стране было арестовано почти 800 человек.

29 января, 14:37

© LIFE / Антон Старков

Казахстанские силовики во время беспорядков, которые прошли в стране в начале января, не применяли оружие против мирно протестующих граждан. Соответствующая инструкция военным и полицейским была дана руководством, рассказал президент страны Касым-Жомарт Токаев.

"Они (демонстранты. — Прим. Лайфа) знали, что у полицейских есть чёткая инструкция не применять оружие в отношении так называемых демонстрантов", сказал он в эфире телеканала "Хабар 24".

В Казахстане после массовых беспорядков было арестовано 782 человека

В Казахстане после массовых беспорядков было арестовано 782 человека

Токаев также рассказал, что, по мнению следствия, аэропорт Алма-Аты был захвачен в начале января для беспрепятственного пропуска в страну специально подготовленных боевиков, прилетевших из-за рубежа.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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