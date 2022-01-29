Токаев рассказал о цели своего визита в Москву в феврале
Он напомнил, что страна тесно сотрудничает с Россией по многим вопросам, поэтому предстоит подписание важных долгосрочных документов.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Фото © ТАСС / Пресс-служба президента Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал, что приедет в Москву с рабочим визитом уже в феврале. Пригласил его российский лидер Владимир Путин, сообщил глава государства в интервью каналу "Хабар 24".
"Я где-то в середине февраля по приглашению президента России буду находиться с визитом в Москве, и мы подпишем очень важные соглашения, которые будут связаны с долгосрочным сотрудничеством между нашими странами", — сказал Токаев.
Ранее стало известно, что Токаев избран лидером казахстанской партии "Нур Отан" вместо бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Участники внеочередного съезда правящей партии страны избрали президента республики в качестве нового председателя.
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