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Токаев рассказал о цели своего визита в Москву в феврале

Он напомнил, что страна тесно сотрудничает с Россией по многим вопросам, поэтому предстоит подписание важных долгосрочных документов.

29 января, 15:39
<p>Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Фото © ТАСС / Пресс-служба президента Казахстана</p>

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Фото © ТАСС / Пресс-служба президента Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал, что приедет в Москву с рабочим визитом уже в феврале. Пригласил его российский лидер Владимир Путин, сообщил глава государства в интервью каналу "Хабар 24".

"Я где-то в середине февраля по приглашению президента России буду находиться с визитом в Москве, и мы подпишем очень важные соглашения, которые будут связаны с долгосрочным сотрудничеством между нашими странами", — сказал Токаев.

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Ранее стало известно, что Токаев избран лидером казахстанской партии "Нур Отан" вместо бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Участники внеочередного съезда правящей партии страны избрали президента республики в качестве нового председателя.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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