Токаев рассказал о цели своего визита в Москву в феврале

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал, что приедет в Москву с рабочим визитом уже в феврале. Пригласил его российский лидер Владимир Путин, сообщил глава государства в интервью каналу "Хабар 24".

"Я где-то в середине февраля по приглашению президента России буду находиться с визитом в Москве, и мы подпишем очень важные соглашения, которые будут связаны с долгосрочным сотрудничеством между нашими странами", — сказал Токаев.