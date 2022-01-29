Шипачёв назначен капитаном сборной России по хоккею на Олимпиаде-2022
"Красная машина" стартует на Играх в китайской столице 9 февраля матчем против Швейцарии.
Вадим Шипачёв. Фото © ТАСС / Бухарев Олег
Нападающий "Динамо" Вадим Шипачёв назначен капитаном сборной России по хоккею на Олимпиаде-2022 в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба ФХР.
"Выводить команду на лёд с капитанской нашивкой будет Вадим Шипачёв. Ассистентами капитана станут Никита Нестеров, Сергей Андронов и Егор Яковлев", — говорится в сообщении.
Отметим, что наша команда на олимпийском турнире стартует 9 февраля. Первым соперником россиян станет сборная Швейцарии.
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