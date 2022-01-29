Нападающий "Динамо" Вадим Шипачёв назначен капитаном сборной России по хоккею на Олимпиаде-2022 в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба ФХР.

"Выводить команду на лёд с капитанской нашивкой будет Вадим Шипачёв. Ассистентами капитана станут Никита Нестеров, Сергей Андронов и Егор Яковлев", — говорится в сообщении.