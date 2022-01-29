НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Шипачёв назначен капитаном сборной России по хоккею на Олимпиаде-2022

"Красная машина" стартует на Играх в китайской столице 9 февраля матчем против Швейцарии.

29 января, 15:36

Вадим Шипачёв. Фото © ТАСС / Бухарев Олег

Нападающий "Динамо" Вадим Шипачёв назначен капитаном сборной России по хоккею на Олимпиаде-2022 в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба ФХР.

"Выводить команду на лёд с капитанской нашивкой будет Вадим Шипачёв. Ассистентами капитана станут Никита Нестеров, Сергей Андронов и Егор Яковлев", — говорится в сообщении.

Ковальчук уточнил, что состав сборной России на ОИ в Пекине может измениться до 8 февраля

Ковальчук уточнил, что состав сборной России на ОИ в Пекине может измениться до 8 февраля

Отметим, что наша команда на олимпийском турнире стартует 9 февраля. Первым соперником россиян станет сборная Швейцарии.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1