Джабаров отреагировал на слова депутата Рады Кивы об "освобождении" Украины
Парламентарий отметил, что относится к нему с большим уважением за его бесстрашие бороться с режимом.
Владимир Джабаров. Фото © ТАСС / Красильников Станислав
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что войны между Россией и Украиной быть не может. Так он отреагировал на высказывание депутата Рады Ильи Кивы, который назвал гипотетическое вторжение РФ на территорию Незалежной освобождением.
Джабаров отметил, что с большим уважением относится к депутату Киве за его бесстрашие бороться с режимом, однако исключил вероятность войны между Россией и Украиной. Сенатор напомнил, что об этом говорили и президент РФ Владимир Путин, и глава МИД Сергей Лавров.
"Украинцы сами должны привести людей к власти — тех, кто будет думать о народе Украины, о восстановлении отношений с братской Россией, поэтому, думаю, это внутреннее дело Украины, они должны решать сами", — приводит слова Джабарова РБК.
Также точку зрения Джабарова разделяет и сенатор от Республики Крым — член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. Он убеждён, что Россия не намерена нападать на Украину. Сенатор уверен, что большинство украинцев, "несмотря на то что показывают по телевидению", всё равно дружески относятся к РФ и не представляют войну между странами.
"Мы просто терпеливо будем ждать, когда на Украине к власти придёт руководство, которое понимает, что Украина по истории, по правде, по справедливости должна быть вместе с Россией, дружить с Россией", — отметил Цеков.
Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. В Москве неоднократно подчёркивали, что не имеют планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января американский лидер Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.
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