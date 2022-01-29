Джабаров отреагировал на слова депутата Рады Кивы об "освобождении" Украины

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что войны между Россией и Украиной быть не может. Так он отреагировал на высказывание депутата Рады Ильи Кивы, который назвал гипотетическое вторжение РФ на территорию Незалежной освобождением.

Джабаров отметил, что с большим уважением относится к депутату Киве за его бесстрашие бороться с режимом, однако исключил вероятность войны между Россией и Украиной. Сенатор напомнил, что об этом говорили и президент РФ Владимир Путин, и глава МИД Сергей Лавров.

"Украинцы сами должны привести людей к власти — тех, кто будет думать о народе Украины, о восстановлении отношений с братской Россией, поэтому, думаю, это внутреннее дело Украины, они должны решать сами", — приводит слова Джабарова РБК.

Также точку зрения Джабарова разделяет и сенатор от Республики Крым — член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. Он убеждён, что Россия не намерена нападать на Украину. Сенатор уверен, что большинство украинцев, "несмотря на то что показывают по телевидению", всё равно дружески относятся к РФ и не представляют войну между странами.