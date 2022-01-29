НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Глава бывшей партии Меркель указал на две ошибки Запада в отношении России

По словам политика, одна из них заключается в попытках подписать с Украиной соглашение об ассоциации, которое нарушает торговые договорённости между Москвой и Киевом.

29 января, 15:13
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Председатель оппозиционной немецкой партии "Христианско-демократический союз" Фридрих Мерц заявил, что Евросоюз сделает хуже только себе, если отключит Россию от платёжной системы SWIFT.

"Таким образом мы сами себе сильно навредим", — подчеркнул Мерц в интервью Die Welt.

По словам политика, отключение Москвы от SWIFT грозит крушением всей системы и возможным переходом на китайский аналог. Ещё одной ошибкой он назвал попытки подписать с Украиной соглашение об ассоциации. Они нарушают торговые договорённости между Москвой и Киевом, уверен Мерц.

Джонсон снова заговорил о возможности отключения России от SWIFT

Джонсон снова заговорил о возможности отключения России от SWIFT

"Мы в ЕС должны уважительно относиться к тому, что страны, которые, к примеру, заключают соглашения об ассоциации или свободной торговле с ЕС, могут в то же время иметь обязательства перед другими экономическими зонами", — заключил председатель немецкой партии.

Напомним, что на прошлой неделе газета Das Handelsblatt узнала о решении США и Европы не отключать Россию от системы SWIFT. Однако позже представитель Белого дома допустил, что такие санкции всё-таки могут быть введены.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1