Глава бывшей партии Меркель указал на две ошибки Запада в отношении России

Председатель оппозиционной немецкой партии "Христианско-демократический союз" Фридрих Мерц заявил, что Евросоюз сделает хуже только себе, если отключит Россию от платёжной системы SWIFT.

"Таким образом мы сами себе сильно навредим", — подчеркнул Мерц в интервью Die Welt.

По словам политика, отключение Москвы от SWIFT грозит крушением всей системы и возможным переходом на китайский аналог. Ещё одной ошибкой он назвал попытки подписать с Украиной соглашение об ассоциации. Они нарушают торговые договорённости между Москвой и Киевом, уверен Мерц.