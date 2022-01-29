Глава бывшей партии Меркель указал на две ошибки Запада в отношении России
По словам политика, одна из них заключается в попытках подписать с Украиной соглашение об ассоциации, которое нарушает торговые договорённости между Москвой и Киевом.
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Председатель оппозиционной немецкой партии "Христианско-демократический союз" Фридрих Мерц заявил, что Евросоюз сделает хуже только себе, если отключит Россию от платёжной системы SWIFT.
"Таким образом мы сами себе сильно навредим", — подчеркнул Мерц в интервью Die Welt.
По словам политика, отключение Москвы от SWIFT грозит крушением всей системы и возможным переходом на китайский аналог. Ещё одной ошибкой он назвал попытки подписать с Украиной соглашение об ассоциации. Они нарушают торговые договорённости между Москвой и Киевом, уверен Мерц.
"Мы в ЕС должны уважительно относиться к тому, что страны, которые, к примеру, заключают соглашения об ассоциации или свободной торговле с ЕС, могут в то же время иметь обязательства перед другими экономическими зонами", — заключил председатель немецкой партии.
Напомним, что на прошлой неделе газета Das Handelsblatt узнала о решении США и Европы не отключать Россию от системы SWIFT. Однако позже представитель Белого дома допустил, что такие санкции всё-таки могут быть введены.
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