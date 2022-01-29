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Белоруссия расширила список стран, против которых введено продовольственное эмбарго

При этом из перечня запрещённых товаров убрали соль и ещё ряд продуктов. Обновлённый документ вступит в силу в ближайшее время.

29 января, 15:03
<p>© ТАСС / Красильников Станислав</p>

© ТАСС / Красильников Станислав

Белоруссия расширила список стран, в отношении которых введено продовольственное эмбарго. Теперь наравне с США, членами Евросоюза и ещё девятью странами оказались Сербия и Лихтенштейн, сообщает БелТА.

Из постановления также следует, что из списка запрещённых к экспорту товаров исключена соль и ряд других продуктов. Также эмбарго не распространяется на лекарства, биодобавки и компоненты детского питания. Документ должен вступить в силу через десять суток со дня обнародования.

Белоруссия в ответ на санкции Запада вводит продовольственное эмбарго

Белоруссия в ответ на санкции Запада вводит продовольственное эмбарго

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не бросит Минск в условиях западных санкций.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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