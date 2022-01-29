Белоруссия расширила список стран, против которых введено продовольственное эмбарго

Белоруссия расширила список стран, в отношении которых введено продовольственное эмбарго. Теперь наравне с США, членами Евросоюза и ещё девятью странами оказались Сербия и Лихтенштейн, сообщает БелТА.

Из постановления также следует, что из списка запрещённых к экспорту товаров исключена соль и ряд других продуктов. Также эмбарго не распространяется на лекарства, биодобавки и компоненты детского питания. Документ должен вступить в силу через десять суток со дня обнародования.