Токаев рассказал, как долго будет президентом Казахстана
По словам главы государства, никакого переделывания нынешних законов и тем более конституции для продления его срока правления не будет.
Касым-Жомарт Токаев © Телеканал "Хабар 24"
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев будет занимать пост президента не более двух сроков в соответствии с конституцией страны. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Хабар 24".
"Я не знаю, как долго буду находиться президентом Казахстана, но абсолютно точно знаю, что в соответствии с конституцией. То есть никакого переделывания законов и тем более конституции не будет", — заверил лидер страны.
Ранее стало известно, что Токаев избран лидером казахстанской партии "Нур Отан" вместо бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Участники внеочередного съезда правящей партии страны избрали президента республики в качестве нового председателя.
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