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Токаев рассказал, как долго будет президентом Казахстана

По словам главы государства, никакого переделывания нынешних законов и тем более конституции для продления его срока правления не будет.

29 января, 15:14
<p>Касым-Жомарт Токаев © <a href="https://24.kz/ru/news/top-news/item/524749-eksklyuzivnoe-intervyu-kasym-zhomarta-tokaeva" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Телеканал "Хабар 24"</a></p>

Касым-Жомарт Токаев © Телеканал "Хабар 24"

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев будет занимать пост президента не более двух сроков в соответствии с конституцией страны. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Хабар 24".

"Я не знаю, как долго буду находиться президентом Казахстана, но абсолютно точно знаю, что в соответствии с конституцией. То есть никакого переделывания законов и тем более конституции не будет", заверил лидер страны.

Токаев ответил на вопрос о торге с Назарбаевым за власть

Токаев ответил на вопрос о торге с Назарбаевым за власть

Ранее стало известно, что Токаев избран лидером казахстанской партии "Нур Отан" вместо бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Участники внеочередного съезда правящей партии страны избрали президента республики в качестве нового председателя.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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