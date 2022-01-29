Токаев рассказал, как долго будет президентом Казахстана

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев будет занимать пост президента не более двух сроков в соответствии с конституцией страны. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Хабар 24".

"Я не знаю, как долго буду находиться президентом Казахстана, но абсолютно точно знаю, что в соответствии с конституцией. То есть никакого переделывания законов и тем более конституции не будет", — заверил лидер страны.