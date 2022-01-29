Токаев рассказал о живших в пятизвёздочном отеле участниках погромов в Алма-Ате
По его словам, кто именно стоит за произошедшим, покажет следствие. Глава государства отметил, что не хочет предвосхищать его ход.
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что одна из бандитских группировок, принимавших участие в январских протестах и масштабных беспорядках в Алма-Ате, проживала в элитном дорогом отеле.
"Интересный факт: одна из бандгруппировок проживала в пятизвёздочном отеле, и расположился командный штаб на первом этаже гостиницы "Казахстан". Вскрываются такие факты, которые раньше было себе трудно представить. Кто за этим стоит, как, по-вашему?" — рассказал Токаев в интервью телеканалу "Хабар 24".
По его словам, кто именно стоит за беспорядками, покажет следствие. При этом президент отметил, что не хочет предвосхищать его ход. Токаев также заявил, что многие боевики покинули Алма-Ату, кто-то растворился в сельской местности, а кто-то ушёл в соседние республики, кто-то замаскировался, сбрив бороду.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. Для помощи в восстановлении порядка в Казахстан направили коллективные миротворческие силы ОДБК. 11 января президент Касым-Жомарт Токаев оценил миссию ОДКБ в стране как успешную, а также рассказал, что первые миротворцы покинут казахскую территорию уже 13 января, это и произошло. После массовых беспорядков было задержано около тысячи человек, возбуждено 1822 уголовных дела.
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