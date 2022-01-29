Токаев рассказал о живших в пятизвёздочном отеле участниках погромов в Алма-Ате

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что одна из бандитских группировок, принимавших участие в январских протестах и масштабных беспорядках в Алма-Ате, проживала в элитном дорогом отеле.

"Интересный факт: одна из бандгруппировок проживала в пятизвёздочном отеле, и расположился командный штаб на первом этаже гостиницы "Казахстан". Вскрываются такие факты, которые раньше было себе трудно представить. Кто за этим стоит, как, по-вашему?" — рассказал Токаев в интервью телеканалу "Хабар 24".