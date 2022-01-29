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В Тюмени водитель въехал в остановку с людьми и сбежал, пострадали три женщины

Сейчас злоумышленника разыскивают сотрудники правоохранительных органов, его личность устанавливается.

29 января, 15:54
<p>Кадры с места аварии в Тюмени, где легковушка снесла остановку и сбила людей. Фото © <a href="https://vk.com/wall-48424788_6419" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Госавтоинспекция Тюменской области</a></p>

Кадры с места аварии в Тюмени, где легковушка снесла остановку и сбила людей. Фото © Госавтоинспекция Тюменской области

В Тюмени легковушка влетела в автобусную остановку, на которой в тот момент находились люди. В результате пострадали три женщины, сообщило региональное управление ГИБДД. После аварии водитель скрылся с места ДТП.

  • Кадры с места ДТП на улице Депутатской. Фото © Госавтоинспекция Тюменской области
    Кадры с места ДТП на улице Депутатской. Фото © Госавтоинспекция Тюменской области
  • Кадры с места ДТП на улице Депутатской. Фото © Госавтоинспекция Тюменской области
    Кадры с места ДТП на улице Депутатской. Фото © Госавтоинспекция Тюменской области

Кадры с места ДТП на улице Депутатской. Фото © Госавтоинспекция Тюменской области

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Авария произошла на улице Депутатской. Как уточняется, водитель "Лады" сбил на остановке людей, ожидающих в это время автобус. В результате 67-летняя тюменка получила тяжёлые травмы конечностей и лица, также пострадали две 47-летние жительницы: у одной ушибы, у другой — серьёзная травма ноги и другие повреждения. Всех доставили в местную больницу.

Сам водитель — виновник происшествия — бросил автомобиль и скрылся с места ДТП. Сейчас его разыскивают сотрудники правоохранительных органов, личность устанавливается. Также на месте аварии работают сотрудники ГИБДД.

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Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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