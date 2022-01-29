В Тюмени водитель въехал в остановку с людьми и сбежал, пострадали три женщины

В Тюмени легковушка влетела в автобусную остановку, на которой в тот момент находились люди. В результате пострадали три женщины, сообщило региональное управление ГИБДД. После аварии водитель скрылся с места ДТП.





Авария произошла на улице Депутатской. Как уточняется, водитель "Лады" сбил на остановке людей, ожидающих в это время автобус. В результате 67-летняя тюменка получила тяжёлые травмы конечностей и лица, также пострадали две 47-летние жительницы: у одной ушибы, у другой — серьёзная травма ноги и другие повреждения. Всех доставили в местную больницу.

Сам водитель — виновник происшествия — бросил автомобиль и скрылся с места ДТП. Сейчас его разыскивают сотрудники правоохранительных органов, личность устанавливается. Также на месте аварии работают сотрудники ГИБДД.