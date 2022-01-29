Токаев ответил на вопрос об условиях от Кремля перед отправкой сил ОДКБ в Казахстан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал ложью слухи о том, что Россия якобы выдвигала условия для отправки сил ОДКБ в страну для помощи из-за масштабных беспорядков. Об этом он рассказал в интервью республиканскому телеканалу "Хабар 24".

"Никаких предварительных условий со стороны Кремля тоже не было. В конце концов, Россия для Казахстана — это союзное государство", — отметил Токаев.