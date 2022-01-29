Токаев ответил на вопрос об условиях от Кремля перед отправкой сил ОДКБ в Казахстан
Он отметил, что миротворцы не произвели ни одного выстрела. Они взяли под охрану важные стратегические объекты в стране, обеспечив местным силовикам тыл.
Касым-Жомарт Токаев. Фото © ТАСС / Пресс-служба президента Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал ложью слухи о том, что Россия якобы выдвигала условия для отправки сил ОДКБ в страну для помощи из-за масштабных беспорядков. Об этом он рассказал в интервью республиканскому телеканалу "Хабар 24".
"Никаких предварительных условий со стороны Кремля тоже не было. В конце концов, Россия для Казахстана — это союзное государство", — отметил Токаев.
Он подчеркнул, что со своей миссией войска ОДКБ справились без единого выстрела. Они взяли под охрану стратегические объекты Казахстана, тем самым дав возможность местным правоохранителям разбираться с уличными беспорядками. "Нам нужен был тыл", — уточнил Токаев и обратил внимание, что силы ОДКБ сыграли "важную психологическую и устрашающую роль для бандитов".
Напомним, 6 января Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан по просьбе президента страны Касым-Жомарта Токаева для помощи в преодолении "террористической угрозы" из-за масштабных беспорядков. 13 января миссия успешно завершилась.
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