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Кличко пообещал в случае войны "пойти на Россию" с автоматом

Он напомнил, что является не абы кем, а бывшим солдатом, поэтому не может пропустить такой случай.

29 января, 15:50
<p>Виталий Кличко. Фото © Zuma / ТАСС</p>

Виталий Кличко. Фото © Zuma / ТАСС

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в эфире телеканала "Украина 24" о намерении "пойти с автоматом" против России в случае начала войны.

"Если начнётся военная агрессия, я, как бывший солдат, возьму автомат в руки и пойду воевать", — сказал Кличко.

Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. В Москве неоднократно подчёркивали, что не имеют планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января американский лидер Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.

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Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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