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Митрополит Иларион назвал страшной трагедией гибель женщины в проруби на Крещение

Священнослужитель принёс соболезнования её родным и близким, которые стали свидетелями несчастного случая.

29 января, 15:59
<p>Митрополи́т Иларио́н. Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD_(%D0%90%D0%BB%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2)" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Митрополи́т Иларио́н. Фото © Wikipedia

Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что случай с женщиной, утонувшей на Крещение в проруби в Ленобласти, должен напомнить о необходимости с осторожностью подходить к данной традиции.

"Это страшная трагедия, искренне сочувствую родственникам погибшей. И я хотел бы, чтобы она послужила напоминаем о той осторожности, с которой надо подходить к крещенским купаниям", — сказал митрополит в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".

Священнослужитель отметил, что церковь всегда думает и заботится о безопасности людей. В частности, купания при участии её представителей проходят в стоячих водоёмах и озёрах, где нет быстрого течения и где проруби оборудованы всеми необходимыми приспособлениями, а на месте должны дежурить спасатели. И только при соблюдении всех этих правил (а также при хорошем самочувствии человека) можно позволить себе погрузиться в ледяную воду.

"Тем более недопустимыми (с точки зрения церкви) являются случаи, когда ребёнка против его воли погружают в крещенскую купель. Это действие может быть только добровольным для людей всех возрастов и осуществляться только там, где соблюдаются все меры предосторожности", — добавил он.

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Напомним, Лайф публиковал видео трагического инцидента, которое не рекомендуется к просмотру лицам со слабой психикой. 40-летняя женщина с головой нырнула в прорубь на реке Оредеж и на поверхности больше не появилась. Это произошло на глазах у её семьи, в том числе детей. Инструктор по первой помощи Любовь Кулакова полагает, что женщина допустила роковую ошибку, из-за которой её моментально унесло течением. Для поисков её тела задействовали подводный аппарат. В итоге его обнаружили 28 января, спустя девять дней, в километре от места трагедии.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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