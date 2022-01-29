Митрополит Иларион назвал страшной трагедией гибель женщины в проруби на Крещение

Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что случай с женщиной, утонувшей на Крещение в проруби в Ленобласти, должен напомнить о необходимости с осторожностью подходить к данной традиции.

"Это страшная трагедия, искренне сочувствую родственникам погибшей. И я хотел бы, чтобы она послужила напоминаем о той осторожности, с которой надо подходить к крещенским купаниям", — сказал митрополит в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".

Священнослужитель отметил, что церковь всегда думает и заботится о безопасности людей. В частности, купания при участии её представителей проходят в стоячих водоёмах и озёрах, где нет быстрого течения и где проруби оборудованы всеми необходимыми приспособлениями, а на месте должны дежурить спасатели. И только при соблюдении всех этих правил (а также при хорошем самочувствии человека) можно позволить себе погрузиться в ледяную воду.