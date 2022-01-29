Потерявшего память брянца нашли на Эльбрусе, а он сбежал от спасителей перед вылетом домой

Потерявшийся на Эльбрусе Павленко рассказывает, что ничего не помнит. Видео © LIFE

На Эльбрусе в Кабардино-Балкарии обнаружили жителя Брянской области, который не знает, как там оказался. Помочь Анатолию Павленко добраться домой решили активисты волонтёрской организации "Альтернатива".

Волонтёры сообщили Лайфу, что Анатолий в беспамятстве блуждал в Приэльбрусье — за 2000 километров от дома — в лёгкой куртке и без экипировки. Полицейские нашли его в дезориентированном состоянии и пустили переночевать в местное кафе. Тем временем волонтёра отыскали его родственников в Брянской области.

По словам соседки Павленко, у мужчины есть два брата, с которыми он жил, мать умерла. Бродяга не работал, пил и никому не был нужен. Она говорит, что отдыхать мужчине было не по карману, у него нет средств к существованию и, как он мог так далеко уехать, одному богу известно.