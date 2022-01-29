Потерявшего память брянца нашли на Эльбрусе, а он сбежал от спасителей перед вылетом домой
Павленко уверял, что хочет уехать в родной регион, ему даже успели купить билет. А потом мужчина просто исчез.
© LIFE
Потерявшийся на Эльбрусе Павленко рассказывает, что ничего не помнит. Видео © LIFE
На Эльбрусе в Кабардино-Балкарии обнаружили жителя Брянской области, который не знает, как там оказался. Помочь Анатолию Павленко добраться домой решили активисты волонтёрской организации "Альтернатива".
Волонтёры сообщили Лайфу, что Анатолий в беспамятстве блуждал в Приэльбрусье — за 2000 километров от дома — в лёгкой куртке и без экипировки. Полицейские нашли его в дезориентированном состоянии и пустили переночевать в местное кафе. Тем временем волонтёра отыскали его родственников в Брянской области.
По словам соседки Павленко, у мужчины есть два брата, с которыми он жил, мать умерла. Бродяга не работал, пил и никому не был нужен. Она говорит, что отдыхать мужчине было не по карману, у него нет средств к существованию и, как он мог так далеко уехать, одному богу известно.
Каким чудом Анатолий выжил на Эльбрусе, неясно. Активисты купили ему билет домой, но неожиданно мужчина исчез. По словам волонтёров, он сбежал из гостиницы перед вылетом.
А ранее Лайф рассказывал о трагедии, которая развернулась 23 сентября на Эльбрусе. Альпинисты попали в сильную пургу. Пять человек в итоге погибли. СК РФ возбудил уголовное дело. Выжившие рассказали, как эвакуировались с пика в 20-градусный мороз и пургу.
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