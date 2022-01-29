Глава Пентагона решил ускорить разработку гиперзвукового оружия

В США намерены сократить отставание от России и Китая в вопросе разработки гиперзвукового оружия. Для этого министр обороны США Ллойд Остин встретится с руководителями американских оборонных компаний на следующей неделе, передаёт CNN.

"Цель — развести огонь под всей гиперзвуковой индустрией, подтолкнуть отрасль к наращиванию оборотов", — приводит телеканал анонимно слова одного из топ-менеджеров, приглашённых на встречу.