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Глава Пентагона решил ускорить разработку гиперзвукового оружия

С этой целью он созывает на следующей неделе руководство оборонных компаний, чтобы "подтолкнуть отрасль к наращиванию оборотов".

29 января, 16:55
<p>Ллойд Остин. Фото © ТАСС / ZUMA</p>

Ллойд Остин. Фото © ТАСС / ZUMA

В США намерены сократить отставание от России и Китая в вопросе разработки гиперзвукового оружия. Для этого министр обороны США Ллойд Остин встретится с руководителями американских оборонных компаний на следующей неделе, передаёт CNN.

"Цель — развести огонь под всей гиперзвуковой индустрией, подтолкнуть отрасль к наращиванию оборотов", — приводит телеканал анонимно слова одного из топ-менеджеров, приглашённых на встречу.

Ожидается, что на ковёр к начальству вызовут представителей Lockheed Martin, Raytheon Technologies, Northrop Grumman, Boeing, Leidos, Aerojet Rocketdyne, BAE Systems, L3Harris и ещё "полудюжины других оборонных компаний", сообщает издание.

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Напомним, 24 декабря российские военные впервые провели залповый пуск гиперзвуковых ракет "Циркон". Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков выразил надежду на то, что успешные испытания этого оружия окажут влияние на Запад. Позже Великобритания заявила о желании начать разработку собственных гиперзвуковых ракет из-за того, что аналогичное оружие имеется у России.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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