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Бесстрашные парни через окно спасли москвичку из полыхающей квартиры на 9-м этаже

Пожар произошёл в жилом доме в районе Южное Чертаново. На кадрах видно, что из помещения валит густой дым, а внутри всё охвачено огнём.

29 января, 17:18

Кадр из видео © VK / Елена Ряховская

Мужчины спасли девушку из горящей квартиры в Москве. Видео © VK / Елена Ряховская

Неравнодушные соседи спасли девушку из горящей квартиры на Дорожной улице в Москве. Смельчаки помогли ей спуститься с верхнего этажа через окно, невзирая на высоту. Видео, которое на месте происшествия сняли очевидцы, опубликовал телеграм-канал SHOT.

На кадрах видно, что бесстрашные мужчины, держась за окна и рискуя своей жизнью, помогают полураздетой девушке выбраться из квартиры. Из окна валит дым, а само помещение охвачено огнём. Одна очевидица удивляется, почему же они все раздетые, на что получает ответ оператора: "Выбежали в чём были".

Как уточняется, пожар произошёл в жилом доме в районе Южное Чертаново. Спасателям в итоге удалось потушить возгорание в квартире на девятом этаже. Они эвакуировали из дома 12 человек, в том числе одного ребёнка. При этом, по предварительным данным, три человека пострадали.

Появились кадры из сгоревшего дома под Архангельском, где погибли мать и четверо детей

Появились кадры из сгоревшего дома под Архангельском, где погибли мать и четверо детей

Ранее Лайф писал, что в американском штате Луизиана по меньшей мере шесть человек пострадали в результате взрыва на химическом предприятии компании Westlake Chemical. Инцидент произошёл в городе Уэстлейк.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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