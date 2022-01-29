Бесстрашные парни через окно спасли москвичку из полыхающей квартиры на 9-м этаже

Мужчины спасли девушку из горящей квартиры в Москве. Видео © VK / Елена Ряховская

Неравнодушные соседи спасли девушку из горящей квартиры на Дорожной улице в Москве. Смельчаки помогли ей спуститься с верхнего этажа через окно, невзирая на высоту. Видео, которое на месте происшествия сняли очевидцы, опубликовал телеграм-канал SHOT.

На кадрах видно, что бесстрашные мужчины, держась за окна и рискуя своей жизнью, помогают полураздетой девушке выбраться из квартиры. Из окна валит дым, а само помещение охвачено огнём. Одна очевидица удивляется, почему же они все раздетые, на что получает ответ оператора: "Выбежали в чём были".

Как уточняется, пожар произошёл в жилом доме в районе Южное Чертаново. Спасателям в итоге удалось потушить возгорание в квартире на девятом этаже. Они эвакуировали из дома 12 человек, в том числе одного ребёнка. При этом, по предварительным данным, три человека пострадали.