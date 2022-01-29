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В Оренбуржье женщина перевела 1,2 млн "жениху – генералу НАТО"

Чтобы собрать необходимую сумму, россиянка взяла несколько кредитов. Но "онлайн-возлюбленный" к ней так и не приехал.

29 января, 17:42

Фото © Shutterstock

Без денег и заграничного жениха осталась 55-летняя жительница Оренбургской области. Она перевела почти 1,2 млн рублей незнакомцу, представившемуся на сайте знакомств "генерал-майором НАТО из Германии". После отправки денег мужчина пропал. Теперь мошенника ищут следователи, возбуждено уголовное дело.

По данным полиции, жительница Бузулукского района познакомилась с "женихом" в августе прошлого года. Переписка в Сети продолжалась почти полгода. Мужчина назвался Берном из Германии, рассказал о своём высоком статусе в должности "генерала НАТО". Вот только сейчас у него якобы финансовые трудности, которые мешают ему приехать в Россию и воссоединиться с избранницей. Сердобольная женщина тут же согласилась помочь.

"Оформив в различных кредитных организациях города Бузулука кредиты с сентября по январь на общую сумму 1 186 100 рублей, женщина перевела их "жениху-генералу", но, не дождавшись его приезда, поняла, что стала жертвой мошенника, и обратилась в полицию", пояснили в региональном ГУ МВД.

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Ранее Лайф писал, что в Сети начали появляться сайты, которые предлагают купить билеты в театр или на концерты, но вместо этого списывают деньги со счёта покупателя. При этом списание происходит не один, а много раз, обходя систему защиты.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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