Захарова сравнила с финансовой пирамидой новую "сетевую дипломатию" Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на высказывание главы внешнеполитического ведомства Украины Дмитрия Кулебы о том, что на смену "челночной дипломатии" времён холодной войны пришла сетевая дипломатия с центром в Киеве.

"Сетевая — да. Только не дипломатия, а маркетинг. Сетевой маркетинг "по-киевскирежимному" с уставным капиталом в виде национальных интересов. Давайте назовём вещи своими именами, раз Кулеба сказал "а", — написала Захарова в своём телеграм-канале.

При этом она отметила, что в основе этой дипломатии лежат принципы "финансовой пирамиды", когда "получение доходов членами сетевой структуры" происходит за счёт постоянных дотаций новых участников.