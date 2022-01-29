Захарова сравнила с финансовой пирамидой новую "сетевую дипломатию" Украины
По её оценке, у них одинаковый принцип — "получение доходов членами сетевой структуры" за счёт постоянных дотаций новых участников.
Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на высказывание главы внешнеполитического ведомства Украины Дмитрия Кулебы о том, что на смену "челночной дипломатии" времён холодной войны пришла сетевая дипломатия с центром в Киеве.
"Сетевая — да. Только не дипломатия, а маркетинг. Сетевой маркетинг "по-киевскирежимному" с уставным капиталом в виде национальных интересов. Давайте назовём вещи своими именами, раз Кулеба сказал "а", — написала Захарова в своём телеграм-канале.
При этом она отметила, что в основе этой дипломатии лежат принципы "финансовой пирамиды", когда "получение доходов членами сетевой структуры" происходит за счёт постоянных дотаций новых участников.
Ранее Кулеба объявил о переходе к "сетевой дипломатии" для сдерживания России. Министр отметил, что она подразумевает интенсивное согласование позиций партнёров в рамках международной коалиции по "противодействию" Москве.
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