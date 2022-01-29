В Калуге школьный охранник выгнал ребёнка-инвалида на улицу в мороз

В Калуге охранник одной из местных школ выгнал на мороз ребёнка-инвалида. После публикации отца мальчика в соцсетях об инциденте прокуратура начала проверку.

По словам мужчины, всё произошло в школе № 51, где учатся ребёнок и его брат. Как объяснил отец, у мальчика аутизм и он ходит на меньшее количество уроков. По окончании занятий ребёнка забирает бабушка, они вместе гуляют и ждут брата. В этот раз они замёрзли и решили отойти от привычного плана: бабушка пошла в магазин, а мальчик должен был подождать её в тепле в школе. Однако такая идея совсем не понравилась охраннику, и он его выгнал, говорит отец.

Ситуацию также прокомментировали в Министерстве образования и науки Калужской области. Там отметили, что произошло некоторое недопонимание.

"Охранники просто предложили ученику пойти домой, не выяснив, почему он находится в здании. Директор уже сделал замечание охране и встретился с родителями. Ученик, к счастью, не замёрз и не пострадал. Сегодня мы снова общались с директором и поручили продолжать личный контроль ситуаций, возникающих на входе в школу", — сообщили в министерстве.