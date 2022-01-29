В Алтайском крае двое детей погибли и один пострадал из-за сломанной печки

В Алтайском крае двое детей погибли и ещё один пострадал из-за отравления углекислым газом. Возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте СУ СКР по региону. Трагедия произошла в посёлке Гордеевском Троицкого района.

"По предварительным данным следствия, потерпевшей является хозяйка дома — мать пятерых детей. Двое старших сыновей, ночевавших у бабушки, обнаружили 36-летнюю женщину и свою сестру с братьями в бессознательном состоянии около пяти часов вечера, после чего вызвали скорую медицинскую помощь и сотрудников правоохранительных органов", — сообщили следователи.