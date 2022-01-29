В Алтайском крае двое детей погибли и один пострадал из-за сломанной печки
Также госпитализированы их 36-летняя мать и четырёхлетний ребёнок. Они находятся в тяжёлом состоянии. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".
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В Алтайском крае двое детей погибли и ещё один пострадал из-за отравления углекислым газом. Возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте СУ СКР по региону. Трагедия произошла в посёлке Гордеевском Троицкого района.
"По предварительным данным следствия, потерпевшей является хозяйка дома — мать пятерых детей. Двое старших сыновей, ночевавших у бабушки, обнаружили 36-летнюю женщину и свою сестру с братьями в бессознательном состоянии около пяти часов вечера, после чего вызвали скорую медицинскую помощь и сотрудников правоохранительных органов", — сообщили следователи.
В результате осмотра медики констатировали смерть девятилетней девочки и её трёхлетнего брата. Мать и четырёхлетний ребёнок госпитализированы в тяжёлом состоянии. Отмечается, что причиной гибели детей мог стать углекислый газ вследствие неисправности печного отопления. Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", расследование продолжается.
Ранее в Архангельской области при пожаре погибли четверо детей и их мать. Огонь вспыхнул в квартире двухэтажного деревянного дома в посёлке Плесецк. В СК назвали возможную причину пожара и показали кадры изнутри сгоревшего дома.
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