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"Перевернёт жизнь многих обездоленных": "Справедливая помощь Доктора Лизы" оценила важность поручения Путина о помощи бездомным

По словам волонтёров, имея регистрацию, лица без определённого места жительства получат реальный шанс из вчерашних бездомных с сомнительными правами превратиться в полноправных граждан.

29 января, 22:23

Сотрудники фонда "Доктор Лиза" во время раздачи еды бездомным на Комсомольской площади Москвы © ТАСС / Артём Геодакян

Организация "Справедливая помощь Доктора Лизы" положительно отреагировала на поручение президента России Владимира Путина проработать предложения по регистрации лиц без определённого места жительства, а также по выплате им пенсий и оказанию медпомощи. Активисты подчеркнули, что значение этого трудно переоценить.

"Эта новость и последующие за ней перемены перевернут жизнь многих обездоленных и потерявших надежду людей. Подумать только, имея регистрацию, они получат реальный шанс из вчерашних бездомных с сомнительными правами превратиться в полноправных граждан, которым будут доступны пенсионное обеспечение, плановая медицинская помощь! Говорится и об усилении поддержки НКО, помогающим бездомным и реализующим мероприятия по их социализации", говорится в сообщении на странице организации в "Фейсбуке".

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Также активисты отметили, что этот шаг стал возможным благодаря активной работе Совета по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте России и коллегиальной деятельности общественных организаций, подобных "Справедливой помощи Доктора Лизы".

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Международная благотворительная общественная организация "Справедливая помощь Доктора Лизы" была создана в 2007 году врачом паллиативной медицины Е.П. Глинкой, более известной как Доктор Лиза. Основной задачей организации является оказание помощи бездомным, умирающим больным, одиноким пенсионерам и инвалидам, которые лишились жилья и средств к существованию, а также тяжелобольным детям, пострадавшим в результате боевых действий и катастроф. Елизавета Глинка погибла в декабре 2016 года во время крушения самолёта Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в сирийскую Латакию с гуманитарным грузом. Всего на борту находилось 92 человека, включая артистов ансамбля имени Александрова. В катастрофе никто не выжил. 20 февраля 2022 года Елизавете Глинке исполнилось бы 60 лет.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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