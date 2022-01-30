"Перевернёт жизнь многих обездоленных": "Справедливая помощь Доктора Лизы" оценила важность поручения Путина о помощи бездомным

Организация "Справедливая помощь Доктора Лизы" положительно отреагировала на поручение президента России Владимира Путина проработать предложения по регистрации лиц без определённого места жительства, а также по выплате им пенсий и оказанию медпомощи. Активисты подчеркнули, что значение этого трудно переоценить.

"Эта новость и последующие за ней перемены перевернут жизнь многих обездоленных и потерявших надежду людей. Подумать только, имея регистрацию, они получат реальный шанс из вчерашних бездомных с сомнительными правами превратиться в полноправных граждан, которым будут доступны пенсионное обеспечение, плановая медицинская помощь! Говорится и об усилении поддержки НКО, помогающим бездомным и реализующим мероприятия по их социализации", — говорится в сообщении на странице организации в "Фейсбуке".

Также активисты отметили, что этот шаг стал возможным благодаря активной работе Совета по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте России и коллегиальной деятельности общественных организаций, подобных "Справедливой помощи Доктора Лизы".