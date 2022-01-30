НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Не получила серьёзных травм: В Москве девочка-подросток выпала с балкона 22-го этажа и выжила

Инцидент произошёл на Загорьевской улице. Школьница 2007 года рождения доставлена в Филатовскую больницу. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

29 января, 21:48

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

В Москве девочка выжила после падения с 22-го этажа. Об этом Лайфу сообщил источник.

Инцидент произошёл на Загорьевской улице (район Бирюлёво Восточное, Южный административный округ). По данным источника Лайфа, школьница 2007 года рождения состоит на учёте у психиатра. Не исключено, что у неё случился приступ, из-за которого она выпала с балкона. При этом серьёзных травм девочка не получила. Она доставлена в Филатовскую больницу.

Москвич выпал с четвёртого этажа при попытке сбежать из квартиры, чтобы не мыть пол

Москвич выпал с четвёртого этажа при попытке сбежать из квартиры, чтобы не мыть пол

Ранее в Волгограде 11-летняя школьница выпала с балкона. Девочка выжила, её увезли в больницу со множественными ушибами и переломами.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1