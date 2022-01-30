Не получила серьёзных травм: В Москве девочка-подросток выпала с балкона 22-го этажа и выжила
Инцидент произошёл на Загорьевской улице. Школьница 2007 года рождения доставлена в Филатовскую больницу. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
В Москве девочка выжила после падения с 22-го этажа. Об этом Лайфу сообщил источник.
Инцидент произошёл на Загорьевской улице (район Бирюлёво Восточное, Южный административный округ). По данным источника Лайфа, школьница 2007 года рождения состоит на учёте у психиатра. Не исключено, что у неё случился приступ, из-за которого она выпала с балкона. При этом серьёзных травм девочка не получила. Она доставлена в Филатовскую больницу.
Ранее в Волгограде 11-летняя школьница выпала с балкона. Девочка выжила, её увезли в больницу со множественными ушибами и переломами.
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