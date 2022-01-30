Не получила серьёзных травм: В Москве девочка-подросток выпала с балкона 22-го этажа и выжила

Инцидент произошёл на Загорьевской улице (район Бирюлёво Восточное, Южный административный округ). По данным источника Лайфа, школьница 2007 года рождения состоит на учёте у психиатра. Не исключено, что у неё случился приступ, из-за которого она выпала с балкона. При этом серьёзных травм девочка не получила. Она доставлена в Филатовскую больницу.